ABD Eş-Şebab'ı vurdu: 6 ölü

ADDİS ABABA (AA) - ABD, Somali'de terör örgütü Eş-Şebab'a karşı gerçekleştirdiği hava saldırısında 6 örgüt üyesini etkisiz hale getirdiğini duyurdu.
ABD Afrika Kuvvetleri Komutanlığından (AFRICOM) yapılan açıklamada, ABD'nin, örgütün hareket kabiliyetini azaltmak için dün Somali'nin Aşağı Şabel bölgesinde Eş-Şebab üyelerine hava saldırısı düzenlendiği belirtildi.
Açıklamada, saldırıda 6 örgüt üyesinin öldürüldüğü bildirilirken ABD'nin Somali ve uluslararası ortaklarla Eş-Şebab'ın saldırılarını önlemek için mücadele etmeyi sürdüreceği aktarıldı.
ABD, son olarak 2 Ocak'ta yaptığı hava saldırısında, 10 örgüt üyesini etkisiz hale getirdiğini kaydetmişti.
Okuyucu Yorumları 0 yorum