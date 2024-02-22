ABD ile Rusya arasında 'küfür' krizi! Biden'in dünyayı şaşırtan sözlerine Putin'den yanıt geldi

ABD Başkanı Joe Biden, seçim kampanyası konuşmasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e ağır sözler kullanarak küfretti. California eyaletinin San Francisco kentinde katıldığı bağış etkinliğinde iklim değişikliği hakkında konuşan Biden, "Bu, son varoluşsal tehdit, iklimdir. Putin gibi çılgın bir o... çocuğumuz var ve diğerleri... Her zaman nükleer çatışma konusunda da endişelenmek zorundayız." ifadelerini kullandı. Biden'in bu sözlerine ise Putin'den yanıt geldi.

PUTİN'DEN YANIT

Rusya'nın Kazan kentinde modernize edilmiş Tu-160M nükleer kapasiteli stratejik bombardıman uçağının test sürüşüne katılan Putin, Biden'ın hakkında söylediği sözleri "kabalık" olarak nitelendirerek, "ABD Başkanı olarak Biden'ı Trump'a tercih ederim. ABD Başkanı kim olursa olsun beraber çalışmaya hazırız" diye konuştu.

"KÜSTAH VE UTANÇ VERİCİ"

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus devlet kanalı Rossiya-1'e yaptığı açıklamada, Biden'ın, seçim kampanyası konuşmasında Rusya Devlet Başkanı Putin'e yönelik küfür içerikli ifadeler kullanmasını değerlendirdi. Söz konusu açıklamaları "küstahça" ve "utanç" verici olarak nitelendiren Peskov, "ABD Başkanı'nın bu tür küstahça açıklamaları, başka bir devletin başkanını özellikle de Putin'i rahatsız etmez ancak bu, ABD için utanç verici. Böyle bir ülkenin başkanı böyle bir dil kullanıyorsa, bunun utanç verici olması gerekiyor. Biden, iç siyasi çıkarlar uğruna Hollywood kovboy tarzı davranışlar sergiliyor." dedi.

"BİDEN GİBİ BUNAMIŞ..."

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "ABD Başkanı'nın söylediğinin tam aksine iklim değil, Biden gibi bunamış ve Rusya'ya karşı savaş başlatmak isteyen, işe yaramayan moruklar varoluşsal tehdit oluşturuyor." ifadesini kullandı.







