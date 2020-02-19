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ABD, İngiltere ve Almanya'dan İdlib açıklaması: Türkiye'nin gözlem noktalarına saldırmayın

DÜNYA HABERLERİ  | 19.02.2020 19:02 | Son Güncelleme

ABD, İngiltere ve Almanya, BM Güvenlik Konseyi'nde, Suriye rejimini Türkiye'nin İdlib'deki gözlem noktalarına saldırılarına son vermeye çağırdı.

ABD, İngiltere ve Almanya'dan İdlib açıklaması: Türkiye'nin gözlem noktalarına saldırmayın

ABD, İngiltere ve Almanya, BM Güvenlik Konseyi'nde, Suriye rejimini Türkiye'nin İdlib'deki gözlem noktalarına saldırılarına son vermeye çağırdı.

BM'DEN RUSYA VE TÜRKİYE'YE ÇAĞRI

Öte yandan BM Güvenlik Konseyi'ni video konferans yoluyla Cenevre'den bilgilendiren Pedersen, hava saldırıları ve çatışmaların devam ettiği ve insani durumun ''alarm verdiği'' İdlib'de, çocukların dondurucu soğuklar nedeniyle öldüğünü söyledi.

Yerleşim birimlerine doğru ilerleyen çatışmaların daha fazla kitlesel yerinden edilme ve insani felakete neden olacağı uyarısında bulunan Pedersen, Suriye'de rejim ve destekçilerinin M5 kara yolunun doğusunun tamamını ve kara yolunun batısındaki bazı bölgelerle Halep'in batı kırsalını ele geçirdiğini ifade etti.

Suriye'de artan tehlikeye dikkati çeken Pedersen, ''Rusya ve Türkiye garantör ülkeler olarak İdlib'de gerginliği azaltmak için kilit bir rol oynamak zorunda.'' ifadesini kullandı.

Suriye'de uluslararası insani hukuka uyulması, ülke genelinde ateşkes sağlanması çağrısında da bulunan Pedersen, BM Güvenlik Konseyi'ni de harekete geçmeye davet etti.

(AA)

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