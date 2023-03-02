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ABD istihbaratından gizemli hastalık açıklaması! Havana Sendromu nedir?

02.03.2023 00:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD istihbaratındaki yetkililerden yapılan açıklamaya göre, "Havana Sendromu" ile yabancı güçler arasında bir bağ bulunmadığı bildirildi.

ABD istihbaratından gizemli hastalık açıklaması! Havana Sendromu nedir?

ABD istihbarat birimlerinin, "Havana Sendromu" olarak bilinen gizemli hastalık vakaları ile yabancı düşmanlar arasında bir bağ kurulamadığı sonucuna ulaştığı belirtildi.

Bu konuda yapılan yeni istihbarat değerlendirmesine aşina yetkililerin CNN ve Washington Post’a verdiği bilgilere göre, Havana Sendromu vakaları ile dış güçlerin ilişkilendirilemediği kaydedildi.

İstihbarat değerlendirmesinde, söz konusu gizemli hastalığın ABD'nin bir düşmanı tarafından hedeflenen bir harekatın sonucu olma ihtimalinin düşük olduğuna karar verildiği ifade edildi.

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Yüzlerce olayın ve bunları çevreleyen çok çeşitli faktörlerin gözden geçirilmesi sonucu oluşturulan değerlendirmede ayrıca, yabancı bir düşmanın bu şekilde gizemli hastalıklara neden olabilecek bir silah veya cihaza sahip olduğuna dair inandırıcı bir kanıt da bulunmadığına işaret edildi.

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Diğer yandan değerlendirmenin söz konusu hastalığa neyin sebep olduğu konusunda kesin yanıtlar vermediğinin de altı çizilerek, bunun hastalıktan etkilenenler arasında ABD hükümetinin durumu yeterince ciddiye almadığı hususunda daha fazla hayal kırıklığına yol açabileceğine dikkat çekildi.

Haberlerde, ABD’de şu ana kadar 96 farklı yerde yaklaşık 1500 benzeri vakanın rapor edildiği bilgisi de paylaşıldı.

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı da (CIA), 20 Ocak 2022’de yayınladığı raporda, Havana Sendromu'nun düşman bir güç tarafından ABD’li diplomat ve casusları hedef alan küresel bir kampanya olmadığı sonucuna vardığını bildirmişti.

O dönemde, rapora tepki gösterenler, CIA’nın bulgularının geçici bir değerlendirme olarak kabul edilebileceğini ve Savunma Bakanlığı gibi konuyla ilgilenen diğer istihbarat kurumlarıyla koordineli olmadığını öne sürmüştü.

HAVANA SENDROMU NEDİR?

Adını, ortaya çıktığı Küba'nın başkenti Havana'dan alan gizemli hastalık, ilk olarak 2016-2017 yıllarında Küba'da görev yapan Kanadalı ve ABD'li diplomatlar ile ailelerinde görülmüştü.

Ülkedeki diplomatik personel ve aileleri, baş dönmesi, denge ve duyma kaybı, anksiyete ve "bilişsel sis" diye nitelendirdikleri semptomları bildirmeye başlamıştı. Bu kişiler, bir anda çevredekilerin duymadığı şekilde gürültüler duyduklarını ve ardından baskı ve titreme hissettiklerini belirtmişti.

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Kanada'nın Havana Büyükelçiliğinde görevli personelde, 2017 ilkbaharında "Havana Sendromu" olarak adlandırılan gizemli rahatsızlığın yol açtığı baş dönmesi ve bas ağrısı gibi şikayetler görülmeye başlanmıştı.

ABD'nin Küba'daki büyükelçiliğinde görevli 21 kişide de benzer şikayetler görülmüş, Washington yönetimi, Eylül 2017'de ülkede ikinci derecedeki personelinin büyük bölümünü geri çekmişti.

Küba hükümeti, ülkede görevli ABD'li diplomatların maruz kaldığı öne sürülen gizemli sonik saldırı iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıklamıştı.

Sonraki yıllarda, Kolombiya'nın Bogota ve Avusturya'nın Viyana şehirlerinde de en az 60 olay da dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanında benzeri vakalar rapor edilmişti. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Havana sendromu abd

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