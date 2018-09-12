HABER

ABD, korkuyla Florence kasırgasını bekliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2018 20:33 | Son Güncelleme

ABD'yi cumartesi etkilemesi beklenen Florence Kasırgası nedeniyle Güney Carolina, Kuzey Carolina ve Virginia eyaletlerinde tahliye emri verilenlerin sayısı 1,7 milyonu buldu - Başkan Donald Trump Twitter hesabından paylaştığı videoda halkı uyardı - Kasırga için ünlü Boksör Mike Tyson yumruğu benzetmesi yapıldı

ABD'de son yılların en şiddetli kasırgası olması beklenen Florence'in cumartesi karaya ulaşacağının tahmin edildiği açıklandı. Bu nedenle tahliye emri verilenlerin sayısı 1,7 milyonu buldu.

ABD Ulusal Kasırga Merkezinden yapılan açıklamada, daha önce perşembe akşamı ya da cuma sabahı karaya ulaşacağı tahmin edilen kasırganın cumartesi karada etkili olacağı belirtildi.

Açıklamada, perşembe akşamı ve cuma günü kasırganın tetiklediği şiddetli rüzgarların Güney Carolina'da etkili olacağı bildirildi.

Yaklaşan kasırga nedeniyle Güney Carolina, Kuzey Carolina ve Virginia eyaletlerinde tahliye emri verilenlerin sayısı 1,7 milyonu buldu.

Ayrıca, kasırganın 5,4 milyon kişinin yaşadığı alanda etkili olacağı belirtilirken, insanlar iç bölgelere yolculuğa başladı.

Güney Carolina, Kuzey Carolina ve Virginia'nın kıyı kesimlerindeki marketler ve benzin istasyonlarından insanlar büyük miktarda alışveriş yaparken, bazı yollar da tek yöne düşürüldü.

- Trump'tan videolu uyarı

ABD Başkanı Donald Trump, resmi Twitter hesabından yayımladığı videoda, Florence'in ABD'nin doğusunda görülen en şiddetli kasırga olabileceğine işaret ederek, "Kasırgayla oyun oynamayın, o gerçekten çok büyük." uyarısında bulundu.

Kasırga için tüm hazırlıkların yapıldığına işaret eden Trump, "Güvende olmanızı istiyorum. Kasırganın yolundan çekilin. Yerel yetkililerin yaptığı tahliye emrine uyun." çağrısı yaptı.

Trump kasırganın beklenenden "daha kötü" olacağını belirtti.

- Florence'e "Mike Tyson" benzetmesi

Federal Acil Durum Yönetimi Ajansı yöneticilerinden Jeff Byard da yaptığı açıklamada, ABD'nin "en asi" boksörlerinden Mike Tyson'a atıfta bulunarak, "Bu hafif bir rüzgar olmayacak. Florence Carolina kıyısına Mike Tyson yumruğu gibi inecek." ifadesini kullandı.

Byard, "Bugün tahliyeler için uygun olan son gün." diye konuştu.

PARTNERBizi çekmeyinBizi çekmeyin
Ece yaşama tutunabilmek için yardım bekliyorEce yaşama tutunabilmek için yardım bekliyor
Manisa’nın Salihli ilçesinde trafik kazasında genç müzisyen Barış Girgin hayatını kaybettiManisa’nın Salihli ilçesinde trafik kazasında genç müzisyen Barış Girgin hayatını kaybetti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD Florence Kasırgası

En Çok Okunan Haberler

Melih Gökçek'e şok üstüne şok: Şimdi de statları gitti!

Melih Gökçek'e şok üstüne şok: Şimdi de statları gitti!

Rai müziğinin ünlü ismi Cezayir asıllı şarkıcı Rachid Taha hayatını kaybetti

Rai müziğinin ünlü ismi Cezayir asıllı şarkıcı Rachid Taha hayatını kaybetti

'Teklif yasalaşırsa 1999 öncesi sigortalılar yaşa takılmayacak'

'Teklif yasalaşırsa 1999 öncesi sigortalılar yaşa takılmayacak'

Aleyna Tilki'den Dipsiz Kuyum isyanı

Aleyna Tilki'den Dipsiz Kuyum isyanı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'la ilgili bomba iddia: 'İstifası cebinde dolaşıyor' söylentileri var!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'la ilgili bomba iddia: 'İstifası cebinde dolaşıyor' söylentileri var!

İstanbul'da kan donduran görüntüler! Köpeğe tecavüz ederken yakalandı

İstanbul'da kan donduran görüntüler! Köpeğe tecavüz ederken yakalandı

İlginizi Çekebilir

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'la ilgili bomba iddia: 'İstifası cebinde dolaşıyor' söylentileri var!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'la ilgili bomba iddia: 'İstifası cebinde dolaşıyor' söylentileri var!

Sosyal medyayı sallayan deprem tahmini... Antalya körfezindeki depremi 24 saat önceden bildi!

Sosyal medyayı sallayan deprem tahmini... Antalya körfezindeki depremi 24 saat önceden bildi!

17 Aralık'ın bilinmeyen detayı: Baskın yapıp Bilal Erdoğan'ı alacaklar!

17 Aralık'ın bilinmeyen detayı: Baskın yapıp Bilal Erdoğan'ı alacaklar!

Düzce'de Oda Başkanı Osman Ataseven, CHP Milletvekili Emine Gülizar Emecan'ı fena fırçaladı!

Düzce'de Oda Başkanı Osman Ataseven, CHP Milletvekili Emine Gülizar Emecan'ı fena fırçaladı!

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan önemli açıklamalar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Manisa’nın Salihli ilçesinde trafik kazasında genç müzisyen Barış Girgin hayatını kaybetti

Manisa’nın Salihli ilçesinde trafik kazasında genç müzisyen Barış Girgin hayatını kaybetti

İstanbul'da terk edilen kadın intikamını sevgilisinin abisinin iş yerini kundaklayarak aldı!

İstanbul'da terk edilen kadın intikamını sevgilisinin abisinin iş yerini kundaklayarak aldı!

Manisa Büyükşehir Belediyespor'da eğitim gören 7 yaşındaki minik futbolcu kafasına kale direği düşmesi sonucu öldü

Manisa Büyükşehir Belediyespor'da eğitim gören 7 yaşındaki minik futbolcu kafasına kale direği düşmesi sonucu öldü

Gaziantep'te jandarma operasyonunda sahte dolar yapımında kullanılan düzenek ele geçirildi

Gaziantep'te jandarma operasyonunda sahte dolar yapımında kullanılan düzenek ele geçirildi

Sakarya'da askerden izne gelen Furkan Gönültaş, uyuşturucudan öldü! Cesedi çukurda bulundu

Sakarya'da askerden izne gelen Furkan Gönültaş, uyuşturucudan öldü! Cesedi çukurda bulundu

CHP'den 'karma eğitim kaldırıldı' iddialarına çok sert tepki: Kıyameti koparacağız

CHP'den 'karma eğitim kaldırıldı' iddialarına çok sert tepki: Kıyameti koparacağız

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.