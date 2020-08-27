ABD'li Başsavcı: Jacob Blake'in otomobilinde bıçak bulundu

Jacob Blake'in vurulması ile sonuçlanan olayın gelişimini anlatan Başsavcı Kaul, pazar günü Kenohsa'da, erkek arkadaşının, izni olmadan evine girdiğini bildiren bir kadının ihbarı üzerine polisin olay yerine ulaştığını ve evde Blake ile karşılaştığını kaydetti.

Başsavcı Josh Kaul basın açıklamasında, eyalet müfettişlerinin Jacob Blake'in pazar günü polis tarafından vurulmadan önce otomobilinin şoför koltuğu tarafındaki döşemenin altından bir bıçak çıkardığı bilgisine ulaştıklarını duyurdu.

ABD'nin Wisconsin Eyalet Başsavcı sı, polisin siyahi Amerikalı Jacob Blake'i arkadan vurmasıyla ilgili, bu kişinin otomobilinde bıçak bulunduğunu açıkladı.

Sokağa çıkma yasağına bu gece de uymayan göstericiler, kent sokaklarında slogan atarak yürürken, protestoların önceki günlere göre daha sakin ve şiddetsiz geçtiği gözlendi.

Kenosha kentinde siyahi Jacob Blake 'in vurulması ile başlayan protesto gösterileri 4. gecesinde de devam etti.

Başsavcıya göre, aracına ulaşan Blake, şoför kapısını açıp öne doğru eğilince, memur Rusten Shesky, şüphelinin gömleğine tutunarak sırtına 7 kez ateş etti.

Kaul, siyahi Amerikalının aracında yapılan aramada bıçağın dışında bir silah olmadığına da değindi.

PROTESTOLAR, YASAĞA RAĞMEN 4. GECE DE DEVAM ETTİ

Bu arada, dün gece düzenlenen protestolarda silahıyla iki kişinin ölmesine sebep olan Kyle Rittenhouse'un, yarım saat önce olay yerindeki görüntüleri objektiflere takılmıştı.

Tutuklandığı belirtilen Rittenhouse'un ölümüne sebep olduğu kişilerin isimleri açıklanmadı. Ancak hayatını kaybedenlerden genç olanının 26 yaşındaki Anthony Huber olduğu kendisini tanıyan bir arkadaşı tarafından sosyal medya hesabından duyuruldu.



