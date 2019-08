'Dünyanın en hızlı rapçisinin' şarkısını aynı hızda çevirdi

Bugüne kadar Snoop Dogg, the Red Hot Chili Peppers and Eminem gibi ünlü isimlerle çalışan ve işitme engelliler için konser ve müzik festivallerinin tercümesi konusunda uzmanlaşan işaret dili tercümanı Amber Galloway Gallego, 'dünyanın en hızlı rapçisi' olarak kabul edilen Twista'nın konserinde şarkı sözlerini anlık olarak ve aynı hızla işaret diline çevirdi.

Twista da, Gallego'nun bu görüntülerini Twitter hesabında paylaştı ve söz konusu paylaşım 1 milyondan fazla görüntülenme aldı.

'Müziksiz bir yaşam düşünemiyorum ve bu tecrübeyi herkesle paylaşmak istiyorum. Bana sağır insanların müzikle bir işi olmadığını söylediklerinde onlara katılmıyorum, müzik herkes içindir" diyen 42 yaşındaki tecrübeli isim, daha önce de sahne performanslarıyla gündeme gelmişti.

She’s the real MVP for keeping up wit me #summer96 #signlanguagequeen pic.twitter.com/gEpALcb53n