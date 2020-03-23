HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. ABD'li müzisyen Aşık Veysel türküsünü Ölüdeniz semalarında çello ile seslendirdi

ABD'li müzisyen Aşık Veysel türküsünü Ölüdeniz semalarında çello ile seslendirdi

YAŞAM HABERLERİ  | 23.03.2020 14:38 | Son Güncelleme

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Babadağ'dan yamaç paraşütüyle uçuş yapan ABD'li müzisyen Frederic de Wulf'un, gökyüzünde çello enstrümanıyla seslendirdiği türkünün videosu sosyal medyada beğeni topladı.

Tatil için geçen yıl ağustos ayında ilçeye gelen Wulf, Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ'ın 1700 metredeki pistinden pilot Ferdi Toy ile yaptığı tandem (ikili) uçuşu,sosyal medyadan paylaştı.

Aksiyon kamerasıyla kaydedilen ve sosyal medyada ilgi gören görüntülerde, Wulf'un eşsiz Ölüdeniz manzarasında Aşık Veysel'in "Uzun İnce Bir Yoldayım" türküsünün müziğini çelloyla çalması yer alıyor.

Ferdi Toy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ABD'li müzisyen ile gökyüzünde çok güzel anlar yaşadıklarını söyledi.

Wulf'un bir süre önce sosyal medyaya yüklediği görüntüleri görüp kendi hesabından paylaştığını belirten Toy, "İzleyenler de çok güzel mesajlar attı. Ölüdeniz'in muhteşem manzarasında yamaç paraşütüyle süzülürken birçok aktivite yapıyoruz. Wulf'un çello çalması da bunlardan biriydi. Aşık Veysel'in türküsünü çalması da bizi gururlandırdı." diye konuştu.

(AA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Dünyanın en zengin ailesinin 10 yıl önceki raporda koronavirüsü birebir anlattığı ortaya çıktı Dünyanın en zengin ailesinin 10 yıl önceki raporda koronavirüsü birebir anlattığı ortaya çıktı
İtfaiye ve mahalle sakinlerinin kedi ile imtihanıİtfaiye ve mahalle sakinlerinin kedi ile imtihanı
Kendi el dezenfektanınızı yapın! İşte tarifiKendi el dezenfektanınızı yapın! İşte tarifi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Muğla yamaç paraşütü Frederic de Wulf çello

En Çok Okunan Haberler

Bankalardan koronavirüs destek paketleri! İşte tüm detaylar

Bankalardan koronavirüs destek paketleri! İşte tüm detaylar

Fatih Altaylı: Görürsem döverim, ağzını burnunu kırarım

Fatih Altaylı: Görürsem döverim, ağzını burnunu kırarım

Bakan Soylu: Fabrikalarına el koyarız

Bakan Soylu: Fabrikalarına el koyarız

Hızlı tanı kitleri Türkiye'ye getirildi!

Hızlı tanı kitleri Türkiye'ye getirildi!

DSÖ: Sokağa çıkma yasakları yeterli değil

DSÖ: Sokağa çıkma yasakları yeterli değil

Kamu personeli uzaktan veya dönüşümlü çalışabilecek

Kamu personeli uzaktan veya dönüşümlü çalışabilecek

İlginizi Çekebilir

Netflix, The Witcher oyuncusunun koronavirüse yakalanmasının ardından setleri temizleme kararı aldı

Netflix, The Witcher oyuncusunun koronavirüse yakalanmasının ardından setleri temizleme kararı aldı

İşte Hasankeyf'in son hali! Görmek için akın ettiler

İşte Hasankeyf'in son hali! Görmek için akın ettiler

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Koronavirüs düşmanı! 15 gün sonra...

Koronavirüs düşmanı! 15 gün sonra...

Yaşlı adamın feci ölümü! Cinsel organı, boğazı ve bilekleri...

Yaşlı adamın feci ölümü! Cinsel organı, boğazı ve bilekleri...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Edirne'de koronavirüs önlemi! 'Seyyar satıcı' girişi yasaklandı

O kente 'seyyar satıcı' girişi yasaklandı

Bir DJ, balkonuna kurduğu ses sistemiyle Antalya sokaklarını adeta inletti

Destek için Antalya sokaklarını inletti

İtfaiye ve mahalle sakinlerinin kedi ile imtihanı

İtfaiye ve mahalle sakinlerinin kedi ile imtihanı

Koronavirüs uyarılarına inat... Sokağın ortasında hayrete düşüren manzara!

Sokağın ortasına masa kurup okey oynadılar

Ormanda ölmek üzereyken bulduğu tavşana gözü gibi bakıyor

Ormanda ölmek üzereyken buldu, gözü gibi bakıyor

Ne yasağı umursadı, ne koronavirüs uyarılarını! Yaşlı vatandaşın ‘bank’ keyfi

Yasak dinlemedi! Yaşlı vatandaşın bank keyfi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.