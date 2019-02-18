ABD'li şarkıcı Justin Bieber depresyonda! Sokağa ev terlikleriyle çıktı ama...

Küçük yaşlardan itibaren göz önünde olan ve başına gelen şöhretle baş etmeye çalışan ABD'li şarkıcı Justin Bieber'ın depresyon tedavisi gördüğü ortaya çıktı.

Bu zamana kadar attığı her adımla gündeme gelen Bieber'ın, şöhretle baş etmeye çalıştığı söyleniyor.

Bieber'ı bu zor günlerinde ise eşi Hailey Baldwin yalnız bırakmıyor. Geçen gece terapiye elele giden çift yine magazin basının bir numaralı gündem maddesi oldu. Ancak gündem olan şey sadece çift değil Justin'in terlikleriydi.

Louis Vuitton marka monogram kaplı lüks ev terlikleriyle terapiye gelen Justin'in terliklerinin fiyatının 8 bin TL olduğu açıklandı. Sosyal medyada terlikleriyle gündem olan Bieber'a 'ev terliklerini çıkarmayı unutmuşsun' şeklinde yorumlar yapıldı.





