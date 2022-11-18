HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. ABD'li uzay şirketi kafaya koydu! Bu yolculuk diğerlerine hiç benzemeyecek: Bilet fiyatı dudak uçuklattı

ABD'li uzay şirketi kafaya koydu! Bu yolculuk diğerlerine hiç benzemeyecek: Bilet fiyatı dudak uçuklattı

18.11.2022 15:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzay yolculukları artık hiç olmadığı kadar gerçek. ABD'li bir uzay şirketi ise turistleri devasa balonlarla uzaya göndermeyi kafasına koydu. Şirket bunu daha önce benzerini hiç görmediğimiz bir şekilde yapmak istiyor. Gemiler satın alarak onları 'yüzen uzay limanlarına' dönüştüren şirket, turistleri bu yüzen uzay limanlarından yükselecek balonlarla uzaya gönderecek. Ancak bu yolculuğa çıkabilmek için yüksek bir bedel ödenmek zorunda.

ABD'li uzay şirketi kafaya koydu! Bu yolculuk diğerlerine hiç benzemeyecek: Bilet fiyatı dudak uçuklattı

Uzay... İnsanoğlunun uzun yıllar boyunca en çok merak ettiği şey, aynı zamanda da en büyük gizem. Yine de yapılan araştırmalar ve çalışmalar, uzaya dair yeni bilgiler öğrenmemizi sağlıyor. Hatta çalışmalar o kadar ilerledi ki, artık uzay turizmi ve turistik uzay yolculukları bile günlük hayatımıza girmiş durumda. SpaceX, Blue Origin ve Virgin Galactic gibi firmalar, geleceğin turizm alanı olarak gösterilen uzay turizminde bugünden yerini almaya çalışıyor. Ancak ABD'li bir şirket, turistik uzay yolculuklarını oldukça farklı bir şekilde yapmayı amaçlıyor; Yüzen uzay limanları ve balonlarla.

ABD'Lİ FİRMA GEMİLERİ "YÜZEN UZAY LİMANLARINA" DÖNÜŞTÜRÜYOR

İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre, turistleri devasa balonlarla uzaya göndermeyi amaçlayan bir ABD uzay şirketi olan Space Perspective, şimdi gemiler satın alarak onları 'yüzen uzay limanlarına' dönüştürüyor. Florida merkezli firma, Edison Chouest Offshore'dan 89 metre uzunluğunda bir nakliye gemisi satın aldı bile.

uzay1

Artık MS Voyager olarak adlandırılan gemi, insanlı uzay uçuşu için dünyanın ilk 'yüzen uzay limanı' olacak. Şirketin lüks yolcu kapsülü Space Neptune, MS Voyager gibi nakliye gemilerinden oluşacak filodan bir futbol stadyumu büyüklüğündeki şişirilmiş bir balonla uzaya taşınacak.

315666790_816246056153823_3581329316643354033_n

Yolcular, banyo, bar ve Wi-Fi bağlantısına sahip kapsülün içindeyken, Dünya'nın 360 derecelik manzarasının izleyebilecek. Uçuş boyunca, yolculara kahvaltı verilecek, yolcular içecek sipariş edebilecek. Firma, kapsülün pencereleri sayesinde yolcuların güzel fotoğraflar çekme imkanı yakalayabileceği iddiasında.

uzay2

Tarihte 255'inci kez oldu! 7 saat... Tarihte 255'inci kez oldu! 7 saat...

Firma yolculuklar için 2024'ü işaret ediyor. Buna göre, gezegenimizin yüzeyinin yaklaşık 100 bin fit yukarısındaki stratosfere seyahat edilecek. Yolculuklar altı saat sürecek.

İŞTE ÇOK MERAK EDİLEN BİLET FİYATI

Firma uzay yolcuğu için 125 bin dolara bilet satıyor. Firmanın web sitesine göre, 2024 için biletler ise tükendi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tam bir motosiklet hastası! Bir an olsun ayrılmıyorlarTam bir motosiklet hastası! Bir an olsun ayrılmıyorlar
Erdoğan'dan İYİ Parti'ye 6'lı masa çağrısı: "Temenni ederiz ki gözden geçirirler!"Erdoğan'dan İYİ Parti'ye 6'lı masa çağrısı: "Temenni ederiz ki gözden geçirirler!"
Münbiç'te tanışıp aşık olmuş! Her şeyi tek tek anlattıMünbiç'te tanışıp aşık olmuş! Her şeyi tek tek anlattı
Anahtar Kelimeler:
uzay gemi balon

En Çok Okunan Haberler

Akaryakıt fiyatlarına bir indirim daha!

Akaryakıt fiyatlarına bir indirim daha!

16 gün boyunca Türkiye'ye yürüdü! Hikayesiyle ağlattı

16 gün boyunca Türkiye'ye yürüdü! Hikayesiyle ağlattı

Barışmak istemeyen eski eşini pompalıyla katletti

Barışmak istemeyen eski eşini pompalıyla katletti

Her evde var: Kesinlikle yasaklanmalı! Sadece bir kaşığı...

Her evde var: Kesinlikle yasaklanmalı! Sadece bir kaşığı...

Komşunun kızına yaptıklarını duyan baba mahkemede çıldırdı

Komşunun kızına yaptıklarını duyan baba mahkemede çıldırdı

Sabotaj iddiası resmen doğrulandı! Patlayıcı kalıntıları bulundu

Sabotaj iddiası resmen doğrulandı! Patlayıcı kalıntıları bulundu

İlginizi Çekebilir

Selüliti bitiren doğal karışım! Her sabah bir bardak için

Selüliti bitiren doğal karışım! Her sabah bir bardak için

Herkes normal sanıyor! Bağırsağınızda tümör büyüyor olabilir

Herkes normal sanıyor! Bağırsağınızda tümör büyüyor olabilir

Tek bir fıs yetiyor! Kimse bu kokulara karşı koyamıyor...

Tek bir fıs yetiyor! Kimse bu kokulara karşı koyamıyor...

Bu belirtiler varsa dikkat: Uyarı yayınladılar risk çok büyük

Bu belirtiler varsa dikkat: Uyarı yayınladılar risk çok büyük

Yaprağı da kendisi kadar faydalı: Kanı temizler, enfeksiyonu önler

Yaprağı da kendisi kadar faydalı: Kanı temizler, enfeksiyonu önler

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.