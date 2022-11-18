ABD'li uzay şirketi kafaya koydu! Bu yolculuk diğerlerine hiç benzemeyecek: Bilet fiyatı dudak uçuklattı

Uzay... İnsanoğlunun uzun yıllar boyunca en çok merak ettiği şey, aynı zamanda da en büyük gizem. Yine de yapılan araştırmalar ve çalışmalar, uzaya dair yeni bilgiler öğrenmemizi sağlıyor. Hatta çalışmalar o kadar ilerledi ki, artık uzay turizmi ve turistik uzay yolculukları bile günlük hayatımıza girmiş durumda. SpaceX, Blue Origin ve Virgin Galactic gibi firmalar, geleceğin turizm alanı olarak gösterilen uzay turizminde bugünden yerini almaya çalışıyor. Ancak ABD'li bir şirket, turistik uzay yolculuklarını oldukça farklı bir şekilde yapmayı amaçlıyor; Yüzen uzay limanları ve balonlarla.

ABD'Lİ FİRMA GEMİLERİ "YÜZEN UZAY LİMANLARINA" DÖNÜŞTÜRÜYOR

İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre, turistleri devasa balonlarla uzaya göndermeyi amaçlayan bir ABD uzay şirketi olan Space Perspective, şimdi gemiler satın alarak onları 'yüzen uzay limanlarına' dönüştürüyor. Florida merkezli firma, Edison Chouest Offshore'dan 89 metre uzunluğunda bir nakliye gemisi satın aldı bile.

Artık MS Voyager olarak adlandırılan gemi, insanlı uzay uçuşu için dünyanın ilk 'yüzen uzay limanı' olacak. Şirketin lüks yolcu kapsülü Space Neptune, MS Voyager gibi nakliye gemilerinden oluşacak filodan bir futbol stadyumu büyüklüğündeki şişirilmiş bir balonla uzaya taşınacak.

Yolcular, banyo, bar ve Wi-Fi bağlantısına sahip kapsülün içindeyken, Dünya'nın 360 derecelik manzarasının izleyebilecek. Uçuş boyunca, yolculara kahvaltı verilecek, yolcular içecek sipariş edebilecek. Firma, kapsülün pencereleri sayesinde yolcuların güzel fotoğraflar çekme imkanı yakalayabileceği iddiasında.

Firma yolculuklar için 2024'ü işaret ediyor. Buna göre, gezegenimizin yüzeyinin yaklaşık 100 bin fit yukarısındaki stratosfere seyahat edilecek. Yolculuklar altı saat sürecek.

İŞTE ÇOK MERAK EDİLEN BİLET FİYATI

Firma uzay yolcuğu için 125 bin dolara bilet satıyor. Firmanın web sitesine göre, 2024 için biletler ise tükendi.

