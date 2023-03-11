ABD’li uzman 1999 depremin haritasını paylaşarak İstanbul için uyarı yaptı! “7.3 ve daha büyük depremler”

Kahramanmaraş merkezli 9 saat arayla gerçekleşen 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki deprem 11 ili yerle bir etti. Depremlerin sonrasında uzmanlar İstanbul için uyarılarını yenilemeye başladı. ABD’li deprem uzmanı Doç. Dr. Judith Hubbard, Twitter’dan yaptığı açıklamada 1999 depreminin sonrasında Marmara Denizi ve çevresindeki sismik hareketliliği paylaşarak “İstanbul için 1999 yılında geçekleşen 7.6 büyüklüğündeki depremi oluşturan fayın batısındaki fay en büyük endişe kaynağıdır” ifadelerini kullandı.

“HER YIL 25 MM BATIYA DOĞRU HAREKET EDİYOR”

Marmara Denizi ve çevresindeki fayların hareketlerinin uzmanlar tarafından çok iyi bir şekilde bilindiğini ifade eden Doç. Dr. Judith Hubbard, “Marmara Denizi ve çevresindeki alan, dünyanın sismik olarak en aktif bölgelerinden biridi. Birçok fay ve kayıtlı deprem var. Tümü tektonik plakaların hareketinden kaynaklanmaktadır. Güneydeki alan her yıl 25 mm batıya doğru hareket ediyor” dedi.

1999 yılında İzmit’te yaşanan depremi anlatan Hubbard, “İstanbul için 1999 yılında yaşanan 7.6 büyüklüğündeki depremi oluşturan fayın hemen batısındaki fay en büyük endişe kaynağıdır. Bu Kuzey Anadolu Fayı haritadaki en aktif faylardan biri. 1999 İzmit depremi, 1939'da doğuda başlayan on iki depremlik bir serinin sonuncusuydu. Kuzey Anadolu Fayı'nın doğu Marmara Denizi'nden geçtiği yerlerde, etkisi deniz tabanının şeklinde belirgindir: derin bir vadinin kuzey kenarını sınırlayan dik bir eğim. Bu fay sismik olarak son dönemde sessiz. Bu güven verici değil. "Sismik boşluklar" stres biriktiren faylardır. Bu sonunda salınması gereken stresi ifade eder” dedi.

1999 DEPREMİNİN HARİTASI ÜZERİNDEN ANLATTI

1999 İzmit depreminin haritası üzerinden sismik boşluk bulunduğu anlatan Hubbard, “Bu görüntü, zamana göre renklendirilmiş depremselliği göstermektedir. İstanbul'un doğusunda sismisite turuncu: bunlar 1999 depreminin artçı şokları. Batıda, daha koyu bir kırmızı: daha yeni depremsellikleri gösteriyor. Alttaki zaman serisinde, İstanbul'un güneyinde depremselliğin arttığına dair bir sinyal yok. İyi mi? Hayır. 1999 depremi öncesi sessizliğe, ana şok ve artçı şokları öncesi zamana bakın. Depremler genellikle böyle davranır” ifadelerini kullandı.

30 yıl boyunca İstanbul yakınlarında 7.3 ve daha büyük bir depremin olma şansının %47 olduğunu açıklayan Hubbard, “ Yarın İstanbul yakınlarında deprem olur mu? Bilmiyoruz. Olabilir, ama bundan on yıllar sonra da olabilir. Bu çalışma, 30 yıl boyunca İstanbul yakınlarında %47 oranında 7.3 ve daha büyük bir depreme işaret ediyor. Bu, her yıl İstanbul yakınlarında 7.3 ve büyük bir deprem olma ihtimalinin yaklaşık %2 olduğu anlamına geliyor” diye konuştu.