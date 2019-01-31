"ABD, Libya ve Irak'ta yaptığını Venezuela'da yapmaya çalışıyor"

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, "Biz dünyanın en çok petrol rezervine sahip ülkesiyiz. ABD, Libya ve Irak'ta yaptığı gibi bizim petrolümüze el koymaya çalışıyor." dedi.

Maduro, sosyal medya hesabından yayımladığı videoda, Venezuela'ya karşı başta ABD olmak üzere, uluslararası alanda da desteklenen psikolojik ve medyatik bir savaşın başlatıldığını söyledi.

Ülkesinde, ABD hükümeti tarafından finanse edilen ve yönetilen darbe girişiminin olduğunu yineleyen Maduro, "Yalan haberler yapıp üzerinde oynanmış videolar yayımlıyorlar. ABD medyasının size gösterdiklerine inanmayın. Venezuela'ya müdahale etmek niyetiyle benim kitle imha silahları bulundurduğumu uyduramadıkları için, her gün yalan haberlerle ülkemize müdahaleyi haklı çıkarmaya çalışıyorlar." şeklinde konuştu.

Maduro, ABD halkını bilinçli ve birlik olmaya çağırarak, "Latin Amerika'da bir Vietnam vakası yaşanmasına izin vermeyelim. Eğer ABD, bize müdahale etmeye kalkarsa, hayal ettiğinden daha kötü bir Vietnam ile karşılaşır. Şiddete mahal vermeyelim, biz bir barış halkıyız. Simon Bolivar ve Hugo Chavez tarihiyle onur duyuyoruz." diye konuştu.