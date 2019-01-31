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"ABD, Libya ve Irak'ta yaptığını Venezuela'da yapmaya çalışıyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2019 00:55 | Son Güncelleme

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro: - "Biz dünyanın en çok petrol rezervine sahip ülkesiyiz. ABD, Libya ve Irak'ta yaptığı gibi bizim petrolümüze el koymaya çalışıyor" - "ABD medyasının size gösterdiklerine inanmayın. Venezuela'ya müdahale etmek niyetiyle benim kitle imha silahları bulundurduğumu uyduramadıkları için, her gün yalan haberlerle ülkemize müdahaleyi haklı çıkarmaya çalışıyorlar" - "Latin Amerika'da bir Vietnam vakası yaşanmasına izin vermeyelim. Eğer ABD, bize müdahale etmeye kalkarsa, hayal ettiğinden daha kötü bir Vietnam ile karşılaşır. Şiddete mahal vermeyelim, biz bir barış halkıyız"

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, "Biz dünyanın en çok petrol rezervine sahip ülkesiyiz. ABD, Libya ve Irak'ta yaptığı gibi bizim petrolümüze el koymaya çalışıyor." dedi.

Maduro, sosyal medya hesabından yayımladığı videoda, Venezuela'ya karşı başta ABD olmak üzere, uluslararası alanda da desteklenen psikolojik ve medyatik bir savaşın başlatıldığını söyledi.

Ülkesinde, ABD hükümeti tarafından finanse edilen ve yönetilen darbe girişiminin olduğunu yineleyen Maduro, "Yalan haberler yapıp üzerinde oynanmış videolar yayımlıyorlar. ABD medyasının size gösterdiklerine inanmayın. Venezuela'ya müdahale etmek niyetiyle benim kitle imha silahları bulundurduğumu uyduramadıkları için, her gün yalan haberlerle ülkemize müdahaleyi haklı çıkarmaya çalışıyorlar." şeklinde konuştu.

Maduro, ABD halkını bilinçli ve birlik olmaya çağırarak, "Latin Amerika'da bir Vietnam vakası yaşanmasına izin vermeyelim. Eğer ABD, bize müdahale etmeye kalkarsa, hayal ettiğinden daha kötü bir Vietnam ile karşılaşır. Şiddete mahal vermeyelim, biz bir barış halkıyız. Simon Bolivar ve Hugo Chavez tarihiyle onur duyuyoruz." diye konuştu.

Venezuela'da sağlam bir demokrasinin olduğunu ve Venezuela'nın saygı gösterilmeyi hak ettiğini vurgulayan Maduro şu şekilde devam etti:

"Biz dünyanın en çok petrol rezervine sahip ülkesiyiz. ABD, Libya ve Irak'ta yaptığı gibi bizim petrolümüze el koymaya çalışıyor. Dünyanın en çok altın rezervi ve dünyanın dördüncü en fazla doğal gaz rezervi olan ülkesiyiz. Bize saldırmalarının sebebi büyük oranda doğal kaynak ve enerji zenginliğine sahip olmamızdır. Bu yüzden sizleri bilinçli olmaya, Donald Trump hükümeti etrafındaki Mike Pompeo, John Bolton, Mike Pence gibi radikallerin Venezuela hakkındaki yalanlarına inanmamaya ve yönettikleri darbeye izin vermemeye çağırıyorum."

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, ABD ile yakın ilişkiler kurma temennisinde bulunarak, "ABD, Donald Trump'tan çok daha büyüktür. Bu yüzden barışçıl ve diplomatik yollardan problemlerimizi çözmek istiyorum ve Venezuela halkına saygı duymanızı rica ediyorum. ABD halkının desteğini, bilhassa Amerika'mızda yeni bir Vietnam olmaması için istiyorum." ifadesini kullandı.

- Venezuela'da yaşananlar

Venezuela'da muhalefet ve iktidar yanlılarının 23 Ocak Çarşamba günü düzenlediği mitingler, ülke ve bölge açısından son derece önemli gelişmelere yol açmıştı.

Çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclisin Başkanı Juan Guaido, muhaliflerin mitinginde kendini "geçici devlet başkanı" ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Avustralya, Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmıştı.

Meksika, Türkiye, Rusya, Küba, Çin ve Bolivya ise Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetine desteklerini yinelemiş, Maduro da gelişmeler üzerine ABD ile diplomatik ve politik ilişkileri kestiğini ancak ticari ilişkinin süreceğini duyurmuştu.

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