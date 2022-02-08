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ABD listeyi güncelledi: Seyahat edilmesi çok riskli! 7 nokta daha eklendi

08.02.2022 20:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD, Kovid-19’la ilgili seyahat listesinde yeni bir güncelleme yaptı. Buna göre ABD Hastalık Kontrol ve Önleme (CDC) tarafından vakalardaki artış sebebiyle 7 ülkeyi daha seyahat edilmemesi gereken destinasyonlar listesine eklendi.

ABD listeyi güncelledi: Seyahat edilmesi çok riskli! 7 nokta daha eklendi

CDC'nin internet sayfasında, Kovid-19'un Omicron vakalarının hızla yayılması nedeniyle Japonya, Küba, Ermenistan, İsrail, Libya, Umman ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti, ABD vatandaşları için seyahat edilmesi tehlikeli uçuş noktaları listesine eklendi.

134 ÜLKE KOYU KIRMIZI RENKLE İŞARETLENDİ

Sağlık kuruluşu, Kovid-19'un en şiddetli yayılma gösterdiği 7 ülkeyle birlikte dünyanın 134 ülkesini "Kategori 4" seviyesine alarak koyu kırmızı renkle işaretledi.

CDC'nin seyahat için güvenli olmadığını belirttiği tavsiye listesi, 26 Kasım 2021'de Dünya Sağlık Örgütü'nün Omicron'u "endişe verici bir varyant" ilan etmesinden bu yana ilk defa dünyadaki uçuş destinasyonlarının yarısından fazlasını kapsar hale geldi.

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'SEYAHAT ETMEKTEN KAÇININ' UYARISI

ABD vatandaşlarının, tam aşılı olsalar bile söz konusu listedeki destinasyonlara seyahat etmekten kaçınmaları tavsiye edildi.

Son 28 gün içinde her 100 bin kişide 500'den fazla Kovid-19 vakası görülen ülke ve bölgeler, "salgının en şiddetli yayılma gösterdiği yer" anlamında "Kategori 4" listesine alınıyor. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
seyahat kısıtlaması
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