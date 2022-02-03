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Avrupa alarm veriyor! Koronavirüs seyahat haritası koyu kırmızıya boyandı

03.02.2022 22:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrupa'da koronavirüs salgını hızla yayılmaya devam ederken Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi'nin (ECDC) her perşembe güncellenen Kovid-19 seyahat haritası korkuttu. ECDC son güncellemesinde, tüm Avrupa'yı koyu kırmızı renge boyayarak kıtanın çok yüksek düzeyde enfeksiyon riski altında olduğunu gösterdi. Öte yandan Avrupa ülkeleri, vakalardaki artışa rağmen Omicron'un hafif semptomlarla atlatılması ve yüksek aşılama oranları gerekçesiyle salgın tedbirlerini sonlandırmaya devam ediyor.

Avrupa alarm veriyor! Koronavirüs seyahat haritası koyu kırmızıya boyandı

ECDC'nin her perşembe güncellediği haritasına göre, koyu kırmızı çok yüksek riskli, kırmızı yüksek, turuncu orta düzeyde, yeşil ise düşük düzeyli enfeksiyon riskli ülkeleri simgeliyor. AB üyesi ülkeler, bu renk kodlarına göre seyahat tedbirleri alıyor. Bugünkü haritada Avrupa'daki tüm ülkelerin koyu kırmızı renkte olduğu görüldü.

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VAKALAR YÜKSEK ORANDA ARTTI, ÖLÜM ORANLARI STABİL

Haritadaki duruma ilişkin yayınlanan raporda, son beş haftadır vaka sayılarının çok yüksek oranda arttığı, buna rağmen ölüm oranlarının stabil seyrettiği belirtildi.

En çok vakanın 50 yaşın altındakilerde görüldüğü ifade edilirken vaka bildirim ve ölüm oranlarının gelecek iki hafta içinde artmasının beklendiği aktarıldı.

Omicron ve Delta varyantlarının bazı ülkelerde ortak dolaşımda olduğu, Omicron'un hızla yayılmaya devam ettiği ve Avrupa ülkelerinin Omicron dalgasının farklı aşamalarında olduğu kaydedildi.

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TEDBİRLER SONLANDIRILIYOR

Avrupa ülkeleri, vaka sayılarındaki artışa rağmen Omicron'un hafif semptomlarla atlatılması ve yüksek aşılama oranları nedeniyle salgın tedbirlerini birbirine ardına sonlandırıyor.

Avrupa'da yetişkinlerin yüzde 81'i, tüm nüfusun yüzde 70'i tam aşılanmış, yetişkinlerin yüzde 52'si, tüm nüfusun yüzde 42'si takviye dozu da almış durumda. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) seyahat kısıtlaması
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