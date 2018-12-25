HABER

ABD mahkemesinden Kuzey Kore'ye 501 milyon dolarlık tazminat kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.12.2018 01:26 | Son Güncelleme

Kuzey Kore'de bir yıl tutuklu kalıp serbest bırakıldıktan kısa bir süre sonra yaşamını yitiren ABD'li öğrenci Otto Warmbier'in ailesinin Pyongyang yönetimine açtığı 1 milyar dolarlık tazminat davası sonuçlandı - Washington Federal Bölge Mahkemesi, "Warmbier'e işkence edilmesi, rehin alınması ve kanunsuzca öldürülmesi" nedeniyle Kuzey Kore'yi ABD'li öğrencinin ailesine ödenmek üzere 501 milyon dolar tazminata mahkum etti - Kararın sembolik olduğu belirtilirken, Kim Jong-un rejiminin bu tazminatı ödemesini zorunlu kılacak iki ülke arasında veya iki ülkenin dahil olduğu uluslararası bir anlaşma bulunmuyor

WASHINGTON (AA) - ABD'de Federal Mahkeme, Kuzey Kore yönetimini Amerikalı öğrenci Otto Warmbier'e işkence edildiği gerekçesiyle 501 milyon dolar tazminata mahkum etti.

Kuzey Kore'de bir yıl tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakılan ve bunun ardından kısa sürede hayatını kaybeden Warmbier'in ailesinin Pyongyang yönetimine açtığı 1 milyar dolarlık tazminat davası sonuçlandı.

Washington Federal Bölge Mahkemesi Başyargıcı Beryl A. Howell, "Otto Warmbier'e işkence edilmesi, rehin alınması ve kanunsuzca öldürülmesin" gerekçeleriyle Kuzey Kore'yi suçlu buldu. Mahkeme, Pyongyang yönetiminin Warmbier'in ailesine 501 milyon dolar tazminat ödemesine hükmetti.

Kararın sembolik olduğu belirtilirken, Kim Jong-un rejiminin bu tazminatı ödemesini zorunlu kılacak iki ülke arasında veya iki ülkenin dahil olduğu uluslararası bir anlaşma bulunmuyor.

Warmbier, 2016 yılında seyahat amaçlı bulunduğu ülkede kaldığı oteldeki bir "propaganda posterini çalmak" suçlamasıyla 15 yıl hapis ve ağır çalışma cezasına çarptırılmıştı.

Amerikalı öğrenci, yaklaşık bir yıl hapiste tutulduktan sonra sonra 2017 yılının haziran ayında sağlık durumu kötüye gittiği gerekçesiyle ülkesine iade edilmişti. Warmbier, ABD'ye ayak bastıktan yalnızca 6 gün sonra kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

Doktorlar yaptıkları ilk muayene sonrasında Warmbier'in nörolojik bakımdan "tepkisiz uyanıklık halinde" olduğunu belirtmişti. Ailesi, Warmbier'e otopsi uygulanmasına izin vermemişti.

Kuzey Kore yönetimi ise Otto Warmbier'e işkence uygulandığı iddialarını reddetmiş, Amerikalı öğrencinin sağlık durumunun hapishanede yaşadığı gıda zehirlenmesi nedeniyle bozulduğunu ileri sürmüştü.

Alkollü sürücünün şubeye gelen arkadaşı da alkollü çıktıAlkollü sürücünün şubeye gelen arkadaşı da alkollü çıktı
Mersin'deki Noel ayininde barış için dua edildiMersin'deki Noel ayininde barış için dua edildi
İstanbul'da hava ulaşımına lodos engeliİstanbul'da hava ulaşımına lodos engeli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD Kim Jong Un Kuzey Kore Otto Warmbier

En Çok Okunan Haberler

Murat Yıldırım fark edince yarışmacı ne diyeceğini bilemedi!

Murat Yıldırım fark edince yarışmacı ne diyeceğini bilemedi!

İstanbul'da kar alarmı! AKOM saat vererek uyardı

İstanbul'da kar alarmı! AKOM saat vererek uyardı

Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama geldi! Metin Akpınar ve Müjdat Gezen...

Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama geldi! Metin Akpınar ve Müjdat Gezen...

Erdoğan duyurdu! Atamalarda bu yıl ilk olacak

Erdoğan duyurdu! Atamalarda bu yıl ilk olacak

Ahmet Kural Sıla davasında flaş gelişme! Kabul edildi

Ahmet Kural Sıla davasında flaş gelişme! Kabul edildi

Metin Akpınar'dan Erdoğan için yeni açıklama! Adliyeden çıkar çıkmaz bunları söyledi

Metin Akpınar'dan Erdoğan için yeni açıklama! Adliyeden çıkar çıkmaz bunları söyledi

İlginizi Çekebilir

İlk buluşmada ne giymeli?

İlk buluşmada ne giymeli?

Son dakika! Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında yeni gelişme

Son dakika! Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında yeni gelişme

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında soruşturma başlatıldı

Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında soruşturma başlatıldı

İlber Ortaylı'dan TRT dizisine tepki: Böyle bir Abdülhamid yok

İlber Ortaylı'dan TRT dizisine tepki: Böyle bir Abdülhamid yok

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da hava ulaşımına lodos engeli

İstanbul'da hava ulaşımına lodos engeli

Gece yarısı feci kaza! Yolun karşısına geçen anne ve oğlu aracın altında kaldı

Gece yarısı feci kaza! Yolun karşısına geçen anne ve oğlu aracın altında kaldı

Ünlü iş kadını hayatını kaybetti!

Ünlü iş kadını hayatını kaybetti!

TBMM'de Akpınar ve Gezen'e soruşturma gerginliği

TBMM'de Akpınar ve Gezen'e soruşturma gerginliği

Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama geldi! Metin Akpınar ve Müjdat Gezen...

Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama geldi! Metin Akpınar ve Müjdat Gezen...

Valilik açıkladı! Van'da okullar yarın tatil edildi!

Eğitime kar engeli! Okullar tatil edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.