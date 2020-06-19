ABD medyasından Trump iddiası: Başkan parkinson hastası

ABD Başkanı Donald Trump’ın West Point gezisi sırasında rampadan inerken yavaş hareket etme anları ABD medyasında geniş yankı buldu.

Amerikan medyasında Trump'ın rampdan aşağı inerken yavaş hareket etmesi "Başkan Trump parkison hastalığına yakalandı" iddialarını gündeme getirdi.

TRUMP'TAN İLK AÇIKLAMA

Trump yaptığı açıklamada bu yorumları değerlendirerek, West Point’te saatlerce bulunduğunu ve sadece rampadan inerken çekilen görüntüsünün basın tarafından değerlendirildiğini ifade etti.

Başkan Trump, bahsi geçen rampanın kaygan olduğunu ve ayakkabılarının kösele olduğunu belirtti. Trump, bu sebeple düşmemek için rampadan yavaş yürüdüğünü vurguladı.

NÖROLOJİK RAHATSIZLIK

Trump'ın bu durumuna ilişkin geçtiğimiz günlerde Dr. Brandy Lee'den açıklama gelmişti. Lee, Trump'ın nörolojik kaynaklı bir rahatsızlığının bulunabileceğini ifade ederken, "Başka belirtilerle birlikte bir beyin taraması gerektirecek kadar endişe verici, kalıcı nörolojik bir işaret."​ demişti.

