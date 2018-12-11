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ABD Meksika sınırında gerginlik devam ediyor

DÜNYA HABERLERİ  | 11.12.2018 14:30 | Son Güncelleme

ABD'li yetkililer, Meksika sınırındaki gösteriye katılan 32 kişiyi gözaltına alındığını açıkladı. Göstericilerin gözaltına alınırken ortaya çıkan görüntüler tepki çekti.

ABD Sınır Devriyesi Sözcüsü Eduardo Olmos, San Diego ile Meksika'nın Tijuana şehrini ayıran sınırda, göçmenlerin sınır dışı edilmesine ve sınırın askerileştirilmesine son verilmesi çağrısında bulunan yaklaşık 300 kişilik gruptan sınırı izinsiz geçmeye çalışan 31 kişi ve bir yetkiliye saldıran kişinin gözaltına alındığını belirtti.

ABD sınırında gerginlik sürüyor: 32 kişi gözaltına alındı

Associated Press foto muhabiri, sınır duvarından uzak durmaları çağrısına uymayan çok sayıda göstericiye kelepçe takıldığını aktardı.
Gösterinin, Orta Amerika ülkelerinden yola çıkarak ABD'ye ilerleyen göçmen konvoyuna destek vermek için düzenlendiği belirtildi.
Meksika’nın Tijuana kenti ile ABD’nin California eyaleti arasındaki sınır bölgesine ulaşan Orta Amerikalı göçmenler, iltica işlemlerinin yavaş yapıldığı gerekçesiyle 25 Kasım’da protesto gösterileri düzenlemiş ve bazı göstericiler aradaki metal duvarı aşarak ABD tarafına geçmeyi denemişti.
ABD güvenlik görevlileri, sınırın yaya geçişlerine kapatılmasına neden olan olayları göstericilere karşı biber gazı kullanarak durdurmuştu.
Olayların ardından, ABD Gümrük ve Sınır Koruma Birimi, Tijuana ile California'nın San Diego kenti arasındaki en büyük kara sınırlarından San Ysidro Giriş Kapısı'nı iki yönlü olarak yaya ve araç geçişine kapatmıştı.
Meksika da olayların ardından ABD sınırdaki güvenliği artırma sözü vermiş ve 39 göçmenin gözaltına alındığını açıklamıştı.
Sınırda gözaltına alınanlar arasında küçük çocuklu aileler de bulunuyor.
Ortaya çıkan görüntüler ise büyük tepki çekti.
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Anahtar Kelimeler:
ABD Meksika göçmen

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