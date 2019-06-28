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ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield oldu! David Satterfield kimdir?

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2019 10:46 | Son Güncelleme

ABD Senatosu, ABD'nin Ankara Büyükelçiliği için David Satterfield'in görevini dün gece onayladı. David Satterfield kimdir?

ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield oldu! David Satterfield kimdir?

ABD Senatosu, ABD'nin Ankara Büyükelçiliği için daha önce ismi açıklanan David Satterfield'in görevini onayladı. ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Dün gece, ABD Senatosu, Büyükelçi David Satterfield'ın ABD'nin Ankara Büyükelçiliği görevini onayladı. Yakın bir gelecekte kendisini karşılamak için sabırsızlanıyoruz." ifadesini kullandı.

DAVID SATTERFIELD KİMDİR?

Satterfield, ABD Dışişleri Bakanlığının en kıdemli kariyer diplomatlarından biri olarak öne çıkıyor.

1980 yılından beri özellikle Ortadoğu'da birçok farklı görevde bulunan Satterfield, 1954 yılında doğdu. Hali hazırda ABD Dışişleri Bakanlığında Yakın Doğu İlişkilerinden Sorumlu Müsteşar olarak görev yapan Satterfield, Türkiye, Rusya ve İran arasındaki Astana sürecine ABD'nin gözlemcisi olarak katıldı.

Satterfield, eski Başkan Barack Obama döneminde ise Sina Yarımadası'nda barışı korumakla yükümlü "Çok Uluslu Güç ve Gözlemciler"in genel direktörü olarak görev yaptı. Satterfield, yine Obama döneminde 2013-2014 yıllarında Mısır'da geçici maslahatgüzar olarak bulundu.

George W. Bush döneminin Dışişleri Bakanı Condoleezza Rice'ın Irak'tan sorumlu kıdemli danışmanı olarak görev yapan Satterfield, Lübnan, Suriye, Tunus, Suudi Arabistan Büyükelçiliklerinde de farklı birçok görevde yer aldı.

2017'de göreve başlayan Trump yönetimi, aynı yıl içinde Türkiye Büyükelçisi John Bass'ı Afganistan Büyükelçisi olarak atamış, Bass'tan sonra Türkiye'ye büyükelçi ataması yapılmamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 16 Şubat'ta Satterfield'ın adaylığını açıklamıştı.

Kaynak: AA

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