ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği önünde gösteriler sürüyor

NE OLMUŞTU? İran'a yakınlığı ile bilinen Ketaib Hizbullah örgütü Irak'ın Kerkük bölgesindeki koalisyon güçlerine bir saldırı düzenlemiş, saldırı sonucunda bir Amerikan vatandaşı hayatını kaybederken, dört Amerikan askerinin yanı sıra iki Irak askeri de yaralanmıştı.

GÖSTERİLER İKİNCİ GÜNDE DEVAM EDİYOR Irak'ta İran'a yakın grupların ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği önündeki gösterileri ikinci gününde de devam ediyor.

Irak'ta İran destekli Haşdi Şabi'ye bağlı Hizbullah Tugayları üssüne ABD tarafından düzenlenen ve 28 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı protesto etmek isteyen yüzlerce kişi, dün sabah saatlerinde Bağdat'taki ABD Büyükelçiliği önünde toplanmıştı. ABD karşıtı sloganlar atan protestocular, Bağdat'ta hükümet binalarının bulunduğu korunaklı Yeşil Bölge'deki ABD elçiliğinin duvarını ateşe vermiş ardından kapısını kırarak elçiliğe girmiş ve binaya zarar vermişti.

Başkent Bağdat'taki ABD Büyükelçiliğine yönelik girişimi şaşkınlıkla takip ettiklerini söyleyen Suheyl, "Şii silahlı grupların taraftarlarının kapalı olan korunaklı Yeşil Bölge'ye girmesi ve ABD Büyükelçiliğini basması hem hükümet hem de yabancı misyon temsilciliklerinde şok etkisi yarattı. Bu grupların, ABD'nin Hizbulah Tugayları'na düzenlediği saldırıya Amerikan üslerine yönelik bir saldırıyla karşılık vermesi bekleniyordu. Ancak bu şekilde ellerini kollarını sallayarak büyükelçiliğe kadar girmeleri sürpriz oldu." ifadelerini kullandı.

UZMAN İSİM SÜRECİ DEĞERLENDİRDİ Irak'taki Şii milis gücü Haşdi Şabi taraftarlarının ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğine düzenlediği baskın, içeride ve dışarıdaki bir kesimde şok etkisi yaratırken, yaşananların ülkedeki siyasi süreci de etkileyeceği belirtiliyor.

Hizbullah Tugayları ya da "Irak Hizbullah'ı" şeklinde tanımlanan İran destekli örgüt, Haşdi Şabi'nin bünyesindeki milis oluşumlardan biri olarak biliniyor.

Irak Savunma Bakanlığı ise söz konusu örgütün, Enbar'daki El-Harş ve Sellum bölgelerindeki iki mevzisine ABD tarafından üç hava saldırısı yapıldığını duyurmuştu.

Bunun üzerine ABD Savunma Bakanlığı, Hizbullah Tugaylarına ait Irak ve Suriye'deki 5 hedefi vurduklarını duyurmuştu.

Şii milis grupların İran'ın desteğini alarak ABD Büyükelçiliğine girmesiyle bazı mesajlar verilmek istendiğini belirten Suheyl, şunları kaydetti:

"Bu grupların ABD Büyükelçiliğine girmesi, söz konusu silahlı grupların Irak'ta hala güçlü bir tabanı olduğunu ve İran'ın da hala Şiiler arasındaki popülaritesini koruduğunu gösteriyor. Büyükelçilik binasına yazılan '(Kasım) Süleymani liderim' ibaresi de bunu gösteriyor."

Suheyl ayrıca Şii milis güçlerin elçilik baskınının, bu oluşumların yabancı misyon temsilciliklerine istedikleri zaman zarar verebilme gücüne sahip olduklarını da ortaya koyduğunu savundu.

Elçiliği basan grupların binanın tam olarak içine girmeyi tercih etmediğine dikkati çeken Suheyl, bunun nedenini ise "içeri girdikleri takdirde ABD askerlerinin kendilerine silahla karşılık verilebileceği endişesi" şeklinde açıkladı.

"YENİ BAŞBAKANI SEÇEMEME KRİZİNİ DERİNLEŞTİRİR"



Suheyl, ülkesinin İran ile ABD arasındaki çekişme sahası haline geldiğini vurgulayarak, "İran ile ABD arasındaki çekişme ve savaşın kurbanları ne yazık ki Iraklılar oluyor. Eğer güçlü bir başbakana sahip olunsaydı insanların bu şekilde Yeşil Bölge'ye girişine izin verilmezdi." diye konuştu.