ABD'nin gözde savaş uçağı ilk kez düştü

Bu hafta Afganistan'da ilk kez bir hava saldırısında kullanılan yeni nesil F-35B tipi savaş uçağı Beaufort hava üssünde kalkıştan sonra düştü. F-35B'le dikey kalkış ve iniş yapabiliyorlar.

F-35B tipi ABD savaş uçağı düştü

1 / 16 ABD medyasının askeri yetkililere dayandırdığı haberlerde, Güney Carolina eyaletinde bulunan Deniz Piyadeleri'ne ait Beaufort Hava Üssü'nden kalkan uçakla, üsse 8 kilometre mesafede bağlantının kesildiği belirtildi.

2 / 16 Pilotun koltuk fırlatma yöntemi ile uçaktan atladığı kaydedilirken, pilotun sağlık durumuna ilişkin ise herhangi bir bilgilendirme yapılmadı.

3 / 16 Bunun yeni nesil F-35B uçaklarının ilk kazası olduğuna da dikkatin çekildiği haberde, dikey kalkış ve iniş yapabilen F-35B uçaklarında birçok teknik arızanın söz konusu olduğuna vurgu yapıldı.

4 / 16 Ekim 2016'da yine aynı üsten havalanan bir F-35B'nin motorunda yangın çıkmış ve pilot üsse zorunlu iniş yaparak düşmekten son anda kurtulmuştu.

5 / 16 ABD ordusuna ait F-35B savaş uçağı bu hafta ilk kez Afganistan'da bir Taliban hedefine yönelik hava saldırısında kullanılmıştı.

6 / 16

7 / 16

8 / 16

9 / 16

10 / 16

11 / 16

12 / 16

13 / 16

14 / 16

15 / 16