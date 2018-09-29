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ABD'nin gözde savaş uçağı ilk kez düştü

DÜNYA HABERLERİ  | 29.09.2018 12:19 | Son Güncelleme

ABD Hava Kuvvetleri'ne bağlı bir F-35B tipi 5'inci nesil savaş uçağı eğitim uçuşu sırasında düştü.

Bu hafta Afganistan'da ilk kez bir hava saldırısında kullanılan yeni nesil F-35B tipi savaş uçağı Beaufort hava üssünde kalkıştan sonra düştü. F-35B'le dikey kalkış ve iniş yapabiliyorlar.

F-35B tipi ABD savaş uçağı düştü

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ABD medyasının askeri yetkililere dayandırdığı haberlerde, Güney Carolina eyaletinde bulunan Deniz Piyadeleri'ne ait Beaufort Hava Üssü'nden kalkan uçakla, üsse 8 kilometre mesafede bağlantının kesildiği belirtildi.
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Pilotun koltuk fırlatma yöntemi ile uçaktan atladığı kaydedilirken, pilotun sağlık durumuna ilişkin ise herhangi bir bilgilendirme yapılmadı.
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Bunun yeni nesil F-35B uçaklarının ilk kazası olduğuna da dikkatin çekildiği haberde, dikey kalkış ve iniş yapabilen F-35B uçaklarında birçok teknik arızanın söz konusu olduğuna vurgu yapıldı.
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Ekim 2016'da yine aynı üsten havalanan bir F-35B'nin motorunda yangın çıkmış ve pilot üsse zorunlu iniş yaparak düşmekten son anda kurtulmuştu.
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ABD ordusuna ait F-35B savaş uçağı bu hafta ilk kez Afganistan'da bir Taliban hedefine yönelik hava saldırısında kullanılmıştı.
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Anahtar Kelimeler:
ABD F-35B savaş uçağı

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