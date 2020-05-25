Ülke salgınla boğuşurken Trump golfe gitti!

Birçok eyalette koronavirüs tedbirlerini gevşetme kararı alan ABD Başkanı Donald Trump, uzun bir aradan sonra ilk kez Virginia'da kendisine ait olan golf tesisine gitti. Tesiste birkaç saat geçiren ve muhafazakar medyanın "ülkenin normale dönüş sürecine destek" sinyali olarak yorumladığı ziyaret, ana akım liberal medyada ve Demokratlarda tepkiye neden olurken Başkan'ın konvoyunun geçişi sırasında iki kadının konvoya orta parmağını göstererek tepki verdiği kareler ABD'nin gündemine oturdu.

3 Kasım'daki seçimlerde Trump'ın muhtemel Demokrat rakibi Joe Biden, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Ölü sayısı 100 bine yaklaştı, on milyonlarca Amerikalı işsiz, bu arada Başkan gününü golf oynayarak geçiriyor." mesajını verdi.

Bisiklet üzerinde tepki gösteren Juli Briskman isimli bu hareketini sosyal medyada paylaştıktan sonra çalıştığı Akima LLC firması tarafından işinden kovulduğunu söyledi. Şirket söz konusu gelişmeyle ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.

Briskman, olaydan bir gün sonra şirketin insan kaynakları departmanı tarafından çağrıldığını ve fotoğrafın hızla yayıldığı haberini ilettiklerini aktardı.