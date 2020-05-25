HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Ülke salgınla boğuşurken Trump golfe gitti!

Ülke salgınla boğuşurken Trump golfe gitti!

DÜNYA HABERLERİ  | 25.05.2020 11:13 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump'ın kendisine ait golf tesisine giden konvoyuna orta parmağını gösteren Amerikalıların fotoğrafları ABD'nin gündemine oturdu. Muhalefet ise Trump'ın golf keyfini eleştirdi.

Ülke salgınla boğuşurken Trump golfe gitti!

Birçok eyalette koronavirüs tedbirlerini gevşetme kararı alan ABD Başkanı Donald Trump, uzun bir aradan sonra ilk kez Virginia'da kendisine ait olan golf tesisine gitti. Tesiste birkaç saat geçiren ve muhafazakar medyanın "ülkenin normale dönüş sürecine destek" sinyali olarak yorumladığı ziyaret, ana akım liberal medyada ve Demokratlarda tepkiye neden olurken Başkan'ın konvoyunun geçişi sırasında iki kadının konvoya orta parmağını göstererek tepki verdiği kareler ABD'nin gündemine oturdu.

2020-05-24T203029Z_1564539938_RC28VG996ZES_RTRMADP_3_USA-TRUMP

3 Kasım'daki seçimlerde Trump'ın muhtemel Demokrat rakibi Joe Biden, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Ölü sayısı 100 bine yaklaştı, on milyonlarca Amerikalı işsiz, bu arada Başkan gününü golf oynayarak geçiriyor." mesajını verdi.

Bisiklet üzerinde tepki gösteren Juli Briskman isimli bu hareketini sosyal medyada paylaştıktan sonra çalıştığı Akima LLC firması tarafından işinden kovulduğunu söyledi. Şirket söz konusu gelişmeyle ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.

Briskman, olaydan bir gün sonra şirketin insan kaynakları departmanı tarafından çağrıldığını ve fotoğrafın hızla yayıldığı haberini ilettiklerini aktardı.

942872-73142-rmxwniyrgy-1510038488

Huffington Post'a konuşan Juli Briskman, "Bu fotoğrafı twitter ve facebook hesaplarımda paylaşmamın şirketin kurallarını ihlal ettiği söyleniyor. Ancak bu fotoğraf çekildiğinde ben çalışmıyordum ve sosyal medyada paylaşırken şirketin ismini de vermedim."dedi.

Briskman, işini kaybetmesine rağmen yaptığı hareketten pişmanlık duymadığını dile getirdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İstinye Sahili'nde mest eden görüntü İstinye Sahili'nde mest eden görüntü
Kovid-19 vaka sayısı dünya genelinde 5.5 milyonu geçtiKovid-19 vaka sayısı dünya genelinde 5.5 milyonu geçti
Bu faydasını çok az kişi biliyor! Günde 1 avuç yerseniz...Bu faydasını çok az kişi biliyor! Günde 1 avuç yerseniz...

En Çok Okunan Haberler

Milli boksör, sevgilisini öldürmüştü! Mesajlar ortaya çıktı

Milli boksör, sevgilisini öldürmüştü! Mesajlar ortaya çıktı

Ankara'da polis uygulama noktasına araç daldı! 6'sı polis 7 yaralı

Ankara'da polis uygulama noktasına araç daldı! 6'sı polis 7 yaralı

Haluk Levent ile Mahsun Kırmızıgül'ün Twitter atışması: Geç bunları Mahsun!

Haluk Levent ile Mahsun Kırmızıgül'ün Twitter atışması: Geç bunları Mahsun!

15 ayda tamamlandı! Türkiye gündeminde ilk sırada

15 ayda tamamlandı! Türkiye gündeminde ilk sırada

Acı yüzünden hastaneye gitti, şoke eden gerçeği öğrendi

Acı yüzünden hastaneye gitti, şoke eden gerçeği öğrendi

İşçilerinde koronavirüs tespit edilmiş, fabrika kapatılmıştı! Bilanço ağırlaşıyor

İşçilerinde koronavirüs tespit edilmiş, fabrika kapatılmıştı! Bilanço ağırlaşıyor

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

ABD'de 3 gün bayraklar yarıya indirilecek

ABD'de 3 gün bayraklar yarıya indirilecek

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Rusya'da bikiniyle hastaları tedavi eden hemşireye ceza

Rusya'da bikiniyle hastaları tedavi eden hemşireye ceza

Maske takarken sakın bunu yapmayın! Akciğeri patladı

Maske takarken sakın bunu yapmayın! Akciğeri patladı

Diğer Haberler
Kovid-19 vaka sayısı dünya genelinde 5.5 milyonu geçti

Kovid-19 vaka sayısı dünya genelinde 5.5 milyonu geçti

Çekirge sürüleri Dubai’yi istila etti

Korku filmi gibi! Bir kenti istila ettiler

Devlet başkanı yemek almaya dışarı çıktığına pişman oldu!

Devlet başkanı yemek almaya dışarı çıktığına pişman oldu!

Japon firma ’düğmeye basma çubuğu’ üretti

Japon firma ’düğmeye basma çubuğu’ üretti

Japonya’da 2 yubari kavunu 7 bin 500 liraya satıldı

Japonya’da 2 yubari kavunu 7 bin 500 liraya satıldı

Korona sonrası biyolojik saldırı uyarısı

Korona sonrası biyolojik saldırı uyarısı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.