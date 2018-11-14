ABD okullarına uluslararası ilgi azalıyor

ABD üniversitelerine kayıt yaptıran yeni uluslararası öğrenci sayısında son iki yıl üst üste düşüş olduğu bildirildi.

Uluslararası Eğitim Enstitüsü (IIE) verilerine göre, 2017-2018 akademik yılında Amerikan eğitim kurumlarına kayıt olan uluslararası öğrenci sayısında yüzde 6,6, önceki yıl yüzde 3,3 oranında gerileme olduğu belirtildi.

Diğer yandan, ABD'de öğrenci vizesi ile çalışanlar da dahil uluslararası öğrenci sayısında yüzde 1,5 artış görüldüğü ancak bu rakamın da son 10 yılın yüzde 6,1 olan yıllık gelişiminin altında olduğuna dikkat çekildi.

Northwest Missouri Eyalet Üniversitesi Bilgisayar Bilimi Okulu Başkanı Carol Spradling, uluslararası kayıtların 2 yıl önce, göçmenler üzerine sert sözler söyleyen Donald Trump'ın ABD Başkanı seçilmesinden bu yana ciddi şekilde azaldığı değerlendirmesinde bulundu.

ABD'nin uluslararası öğrencileri Kanada ve İngiltere gibi İngilizce konuşulan diğer ülkelere kaptırdığını belirten Uluslararası Eğitim Enstitüsü Başkanı Allan E. Goodman ise "Öğrencilerin farklı alternatifleri olduğunu, diğer ülkelerde rekabet olduğunu duyuyoruz." diye konuştu.