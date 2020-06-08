ABD polisine ilişkin korkutan rapor!

ABD şehirlerinde başlayan protestolar, kısa sürede tüm dünyaya yayıldı. Dünyanın büyük başkentlerindeki sokaklarda eylem yapan aktivistler de ABD’de başlayan harekete destek veriyor. CNN’in hazırladığı rapora göre istatistikler de, ABD’deki polislerin diğer benzer gelişmiş ülkelere kıyasla daha çok insanı vurduğunu, tutukladığını ve hapse attığını gösteriyor. ABD ile eşdeğer ekonomilere ve benzer küresel servet, özgürlük ve demokrasi indeksiyle sıralanmış ülkelerle kıyaslandığında; ABD'de siyahların polislerin faaliyetlerinden orantısız bir şekilde etkilenmekte olduğu görülüyor. ABD'DE DAHA ÇOK İNSAN ÖLÜYOR ABD'de gözaltında ölenlerin oranı, Avustralya’dan iki kat ve İngiltere’den altı kat fazla. CNN hazırladığı raporda tutuklamalar, ölümler ve hapishane nüfusu gibi verilerin her gelişmiş ülkede homojen olarak yer almadığını, bu nedenle diğer ülkelere kıyasla ABD’deki duruma dair nokta atışı yapmanın zor olabileceğini söylüyor. Raporu hazırlayan Rob Picheta ve Henrik Pettersson, Amerika’da her yıl polisin elinde ölen insanların kesin sayısını bilmenin imkansız olduğunu ve bu tür bilgilerin yer aldığı bir veri tabanı bulunmadığını belirtiyor.

FBI Direktörü James Comey, 2015’te Yargı Komisyonu’nda yaptığı açıklamada konuyla ilgili “Bilinçli bir değerlendirme yapamayız, çünkü yeterli verimiz yok” demişti. Corney yine aynı açıklamada “Geçen hafta sonu sinemaya giden insanlarla ilgili veri var ancak Amerika’da geçen ay veya geçen sene kaç kişinin polis tarafından öldürüldüğünü veya demografisiyle ilgili herhangi bir şey söyleyemem” demişti. Picheta ve Pettersson, verilerdeki eksikliklerden yola çıksalar da tahminlere güvenmek zorunda olduklarını ve bu tahminlerin bile anlaşılır bir tablo ortaya çıkarmak için yeterli olduğunu söylüyor. ABD Adalet İstatistik Bürosu’nun medya değerlendirmesi Haziran 2015 ve Mart 2016 tarihleri arasında toplam 1.348 olası tutuklama sonucu ölüm tespit ettiler. Bu sayı, her ay ortalama 135 ölümün olduğunu gösteriyor. Bir diğer deyişle günde 4 kişiden fazla insan hayatını kaybediyor. Picheta ve Pettersson, İngiltere’de benzer periyodlara bakıldığında polis gözetiminde ölen insan sayısının 13, Avustralya’da ise 21 olduğunu söylüyor.

ABD POLİSİ DAHA ÇOK ATEŞ EDİYOR Rapora göre, benzer ülkelerle karşılaştırıldığında Amerikan polisi çok daha fazla sayıda insana ateş ediyor. Amerikan polisi, 2018’de 1.000 kişiye ölümcül biçimde ateş etti. Bu da, 10 milyon kişide 31 kişi demek. Almanya’da ise oranlar 10 milyon kişide 1, Avustralya’da 10 milyon kişide 8, İsveç’te 10 milyon kişide 6, İngiltere’de 10 Milyon kişide 1’den az, Yeni Zelanda’da 10 milyon kişide 2 kişi demek.Her nokta, bir ölüyü temsil ediyor. FBI kayıtlarına göre 2018 yılında bir polis memuru tarafından 407 insan “nefsi müdahaaa veya görev sırasında yasal adam öldürme” gerekçesiyle vuruldu. Bu rakam, daha önceki yıllara kıyasla düşük bir rakam. Raporda Washington Post’un 2019’da polis tarafından 1.004 kişinin ciddi şekilde ateş edilerek yaralandığı da belirtiliyor. Raporu hazırlayan Picheta ve Pettersson, FBI direktörü James Comey’in Yargı Komisyonu’nda yaptığı açıklamalara dayanarak FBI’daki sayıların gerçeği yansıtmadığını düşünüyor. Rapora göre G7 ülkeleri arasında ABD’ye en yakın rakamlara sahip olan ülke ise Kanada.

EN YÜKSEK TUTUKLAMA ABD'DE Amerika’da 2018’de polis her 100 kişiden 3’ünü tutukladı. Bu sayı Avustralya’da 2, İngiltere’de ise 1. Amerika’da 2018’de 10.310.960 tutuklama yapıldı. Bu da her 32 Amerikan vatandaşından 1’inin tutuklandığını gösteriyor. Rakamlara göre Amerika’daki oranlar İngiltere ve Avustralya’dan çok daha fazla. ABD POLİSİ GÜÇ KULLANMAYA DAHA YATKIN Rapor, ABD’de polis memurlarının siyah insanlara güç kullanma olasılığının, beyaz insanlarla kıyaslandığında 4 kat daha fazla olduğunu ortaya seriyor.

Irklara göre güç kullanımı, siyah insanlarda 100bin kişide 273 kişi, beyaz insanlarda 100bin kişide 76 kişi 2016’da yapılan ve American Journal of Health’te yayınlanan bir araştırmaya göre, ABD’de polis müdahalesi ile ölen siyah insanların sayısı beyazlara kıyasla neredeyse 3 katı. Genel olarak diğer birçok ülkeye kıyasla Amerika’da daha fazla insan hapiste. Londra merkezli girişim World Prison Brief’e göre, ABD dünyadaki en büyük mahkum nüfusuna sahip. 2018 rakamlarına göre Amerika’da her 100bin kişiden 655’i hapiste. Bu rakam İngiltere’de 140, Kanada’da 114, Fransa’da 100, İtalya’da 98, Almanya’da 75, Japonya’da ise 41)