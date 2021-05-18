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ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'den İsrail ve Filistin'e ateşkes çağrısı

18.05.2021 22:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, İsrail-Filistin krizinde can kaybının yükseldiğine işaret ederek bölgede artık ateşkesin sağlanması gerektiğini belirtti. İsrail’in Doğu Kudüs'teki baskıcı uygulamaları ve Gazze’de Filistinlilere yönelik hava saldırıları ABD’deki toplum içinde ve siyasetçiler arasında da tartışmalara neden olmuştu.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'den İsrail ve Filistin'e ateşkes çağrısı

Pelosi yazılı açıklama yaparak İsrail ile Filistin arasında ateşkes çağrısında bulundu.

"ABD İSRAİL'İ HER ZAMAN DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEK"

İsrail'in "Hamas'ın saldırıları karşısında" kendini savunma hakkı olduğunu savunan Pelosi, ABD'nin İsrail'i her zaman desteklemeye devam edeceğini vurguladı.

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Pelosi, açıklamasının devamında artan can kaybına işaret ederek, "Bir haftadan uzun süredir devam eden çatışmaların ardından şu anda bir ateşkesin gerekli olduğu çok daha aşikardır. Şiddeti sona erdirmek ve hem İsraillilerin hem de Filistinlilerin haklarına saygı göstermek için iki taraf üzerinde ciddi bir çaba gösterilmelidir." değerlendirmesini yaptı.

İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM VURGUSU

Pelosi ayrıca, iki devletli çözümün en doğru yol olduğu şeklindeki görüşünü yineledi.

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BAZI KONGRE ÜYELERİ BIDEN'A TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

ABD'de bazı Demokrat Kongre üyeleri, Başkan Joe Biden'a "İsrail'e açık çek verdiği" gerekçesiyle tepki göstermiş ve Biden yönetiminin bir an önce ateşkes için adım atması gerektiğini dile getirmişti.

Demokratların Senato Çoğunluk Lideri Chuck Schumer de dünkü açıklamasında İsrail ile Filistin arasında hızlı bir şekilde ateşkese varıldığını görmek istediğini açıklamıştı. Diğer yandan 29 Demokrat senatör, bir mektup kaleme alarak Biden yönetimine "ateşkes konusunda çaba göstermesi" çağrısında bulunmuştu. (AA)

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Filistin İsrail Joe Biden

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