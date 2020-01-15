ABD Temsilciler Meclisi, Trump'ın azil maddelerini Senatoya yolladı

WASHINGTON (AA) - ABD Temsilciler Meclisi, Başkan Donald Trump'a yönelik daha önce kabul edilen iki azil maddesinin Senatoya gönderilmesini oyladı.

Demokratların kontrolündeki Temsilciler Meclisi genel kurulunda yapılan oylamada, 193'e karşılık 228 "evet" oyu verildi.

Böylelikle azil sürecinin Senatoya gönderilmesi ve savcı vekil göreviyle Senatodaki süreci takip edecek 7 Demokrat isim de resmen onaylanmış oldu.

Süreçte başı çeken Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı Adam Schiff ve Adalet Komitesi Başkanı Jerrold Nadler'in de aralarında bulunduğu bu isimler, Trump'ın Senatoda yargılanması sürecinde savcı görevi üstlenecek.

Senato Çoğunluk Lideri Cumhuriyetçi Mitch McConnell, söz konusu maddelerin kendilerine ulaşmasının ardından salı günü Senatodaki azil sürecine başlamayı umduklarını açıklamıştı.

- Trump'a yönelik azil süreci

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, 24 Eylül 2019'da "ABD'nin ulusal güvenliğine zarar verdiği" ve "Başkanlık yeminine ihanet ettiği" gerekçesiyle Trump'a yönelik azil soruşturması başlatıldığını açıklamıştı.