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  4. ABD Temsilciler Meclisi, Trump'ın azil maddelerini Senatoya yolladı

ABD Temsilciler Meclisi, Trump'ın azil maddelerini Senatoya yolladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2020 22:46 | Son Güncelleme

ABD Temsilciler Meclisi, Trump'ın azil maddelerini Senatoya yolladı

WASHINGTON (AA) - ABD Temsilciler Meclisi, Başkan Donald Trump'a yönelik daha önce kabul edilen iki azil maddesinin Senatoya gönderilmesini oyladı.

Demokratların kontrolündeki Temsilciler Meclisi genel kurulunda yapılan oylamada, 193'e karşılık 228 "evet" oyu verildi.

Böylelikle azil sürecinin Senatoya gönderilmesi ve savcı vekil göreviyle Senatodaki süreci takip edecek 7 Demokrat isim de resmen onaylanmış oldu.

Süreçte başı çeken Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı Adam Schiff ve Adalet Komitesi Başkanı Jerrold Nadler'in de aralarında bulunduğu bu isimler, Trump'ın Senatoda yargılanması sürecinde savcı görevi üstlenecek.

Senato Çoğunluk Lideri Cumhuriyetçi Mitch McConnell, söz konusu maddelerin kendilerine ulaşmasının ardından salı günü Senatodaki azil sürecine başlamayı umduklarını açıklamıştı.

- Trump'a yönelik azil süreci

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, 24 Eylül 2019'da "ABD'nin ulusal güvenliğine zarar verdiği" ve "Başkanlık yeminine ihanet ettiği" gerekçesiyle Trump'a yönelik azil soruşturması başlatıldığını açıklamıştı.

Pelosi, 25 Temmuz'da Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinde, rakibi Joe Biden ve ailesini soruşturması karşılığında ABD'nin ülkesine askeri yardımı serbest bırakacağını söylediğini ve bunun anayasaya aykırı olduğunu iddia etmişti.

Beyaz Saray ise 25 Eylül'de Trump-Zelenskiy görüşmesinin dökümünü yayımlayarak Ukrayna'ya yardımlar ile görüşme arasında ilişki olmadığını savunmuştu.

Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesinde 13-21 Kasım'da kamuya açık oturumlar düzenlenmiş; Dışişleri, Ulusal Güvenlik Konseyi ve Pentagon'dan toplam 12 yetkili bu süreçte ifade vermişti.

Ardından İstihbarat Komitesi, hazırladığı 300 sayfalık raporu, 3 Aralık'ta Adalet Komitesine sunmuş; Adalet Komitesi yaptığı iki oturumun ardından 13 Aralık'ta azil maddelerini onaylayarak dosyayı Temsilciler Meclisi Genel Kuruluna göndermişti.

Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda 18 Aralık'ta yapılan oylamada, Trump'a yönelik "görevini kötüye kullanmak" ve "Kongre'nin işleyişini engellemek" suçlamaları kabul edilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi azil süreci Donald Trump

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