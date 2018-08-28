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ABD'de Katolik piskopos milyon dolarlık konutu redetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2018 23:55 | Son Güncelleme

San Jose Piskoposu Patrick J. McGrath kilisenin emeklilik yıllarında yaşaması için satın aldığı 2,3 milyon dolar değerindeki evi kullanmayacağını açıkladı

SAN JOSE (AA) - ABD'de bir Katolik piskopos, Kilise'nin kendisine emeklilik konutu olarak hibe ettiği Silicon Vadisi'ndeki 2,3 milyon dolarlık malikaneyi geri çevirdi.

San Jose Mercury News gazetesinde yer alan habere göre, San Jose Piskoposu Patrick J. McGrath, Kilise'nin, dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinin merkezlerinin bulunduğu şehirde emeklilik yıllarında yaşaması için satın aldığı 2,3 milyon dolar değerindeki evi kullanmayacağını açıkladı.

Rahip McGrath, kararını verirken bölgedeki konut sıkıntısı, giderek artan konut fiyatları ve kiraların çalışan aileler üzerindeki etkisini göz önüne aldığını belirtti.

McGrath, emekliliğini kilise bölgesindeki kasabalardan birindeki papaz lojmanında geçirmeye karar verdiğini bildirdi.

Kilisenin McGrath için alınan konutu satışa çıkaracağı kaydedildi.

San Jose şehri, eBay, Adobe, PayPal, Samsung, Acer, and Western Digital gibi global teknoloji ve internet şirketlerinin merkezlerine ev sahipliği yapıyor. Bölgede artan istihdamı karşılayacak yeni konut arzı olmadığından konut fiyatları ve kiralar giderek artıyor.

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ABD konut krizi San Jose San Jose Piskoposu Patrick J. McGrath Silicon Vadisi

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