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  4. ABD'de kürtaj tartışması: Oklahoma'da kürtaj yasağı tasarısı kabul edildi

ABD'de kürtaj tartışması: Oklahoma'da kürtaj yasağı tasarısı kabul edildi

06.04.2022 12:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'nin Oklahoma eyaletinde kürtajı neredeyse tamamen yasaklayan yasa tasarısı kabul edildi. Tasarı, sadece "tıbben acil bir durumda hamile kadının hayatını kurtarmak amacıyla" kürtaja izin verilmesini öngörüyor.

ABD'de kürtaj tartışması: Oklahoma'da kürtaj yasağı tasarısı kabul edildi

ABD'nin Oklahoma eyaletinde kürtajı neredeyse tamamen yasaklayan yasa tasarısı kabul edildi.

Tasarı, sadece "tıbben acil bir durumda hamile kadının hayatını kurtarmak amacıyla" kürtaja izin verilmesini öngörüyor.

Kürtaj yaptığı suçlamasıyla hüküm giyen sağlık görevlilerine 100 bin dolar para cezası ve 10 yıla kadar hapis cezası uygulanacak.

Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Oklahoma Temsilciler Meclisi'nde 14'e karşı 70 oyla kabul edilen tasarı, onay için Vali Kevin Stitt'e gönderdildi.

Vali Stitt'0in kürtaj haklarını yasaklayan bir düzenlemeye onay vermesi bekleniyor.

Tasarıyı sunan Cumhruiyetçi temsilci Jim Olsen, "bu sayede birçok bebeğin kurtarılacağını" söyledi.

'Kadınlara büyük bir darbe'

Kadın haklarını savunun gruplar ise, bu tasarının kadınlara büyük bir darbe olarak değerlendiriyor. Daha önce Texas eyaletinde de kürtajın birçok durumda yasaklanması sonrası oradaki kadınların çoğu kürtaj için Oklahoma'ya geliyordu.

Kadınların kendi bedenleri üzerinde söz sahibi olması gerektiğini savunan kadın hakları koalisyonu temsilcisi Tamya Cox-Toure, tasarıyı, "güvenli ve yasal kürtaj hakkına erişimin sona ereceği konusunda alarm verici bir hatırlatma" olarak değerlendirdi ve "herkesin kürtaj dahil temel sağlık hizmetlerine erişim hakkı için mücadeleye devam edeceklerini" söyledi.

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