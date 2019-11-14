HABER

ABD'de Senatör Lindsey Graham, sözde Ermeni Tasarısını bloke etti

DÜNYA HABERLERİ  | 14.11.2019 09:49 | Son Güncelleme

ABD'de Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, sözde Ermeni soykırımı olarak adlandırılan tasarının senatoda tanınmasını sağlayacak oylamayı bloke etti.

ABD, (DHA)- ABD'de Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, sözde Ermeni soykırımı olarak adlandırılan tasarının senatoda tanınmasını sağlayacak oylamayı bloke etti.
Osmanlı İmparatorluğu'nun 1915'te Ermenilere karşı sözde soykırım gerçekleştirdiğini tanıyan tasarı olarak kabul edilen 296 No'lu tasarının oylanmasına karşı görüş bildiren Senatör Graham, oylamayı bloke etti. Graham oylamaya karşı gelerek "Senatörler tarihi yeniden yazmamalı ve onu olduğundan farklı göstermemeli" açıklamasında bulundu.

Tasarı Genel Kurul'a Demokrat Senatör Bob Menendez tarafından sunulmuştu,

Dün akşam başladı! O kentte büyük gerginlik Dün akşam başladı! O kentte büyük gerginlik
Erdoğan, Diyanet Amerika Merkezi’nde Türk-Amerikan toplumu ile bir araya geldiErdoğan, Diyanet Amerika Merkezi’nde Türk-Amerikan toplumu ile bir araya geldi
ABD: Kasırgada denize sürüklenen 3 inek, kilometrelerce uzakta ortaya çıktıABD: Kasırgada denize sürüklenen 3 inek, kilometrelerce uzakta ortaya çıktı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD tarihinde ilk! Trump'tan sert yanıt

ABD tarihinde ilk! Trump'tan sert yanıt

ABD'li Senatör Lindsey Graham'dan flaş Ermeni tasarısı kararı

ABD'li Senatör Lindsey Graham'dan flaş Ermeni tasarısı kararı

Mini etekli poza Alişan'dan ilginç yorum!

Mini etekli poza Alişan'dan ilginç yorum!

Dinlenme tesislerinde... 'Lavabo ihtiyacımı...'

Dinlenme tesislerinde... 'Lavabo ihtiyacımı...'

Erdoğan'dan net mesaj: Bedelini yarın çok ağır ödersiniz

Erdoğan'dan net mesaj: Bedelini yarın çok ağır ödersiniz

Erdoğan'dan bir açıklama daha: Baş veririz ama asla baş eğmeyiz

Erdoğan'dan bir açıklama daha: Baş veririz ama asla baş eğmeyiz

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

ABD tarihinde ilk! Trump'tan sert yanıt

ABD tarihinde ilk! Trump'tan sert yanıt

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Dresden kentinde 'Nazi olağanüstü hâli' ilan edildi

Dresden kentinde 'Nazi olağanüstü hâli' ilan edildi

Esad'dan flaş Türkiye açıklaması

Esad'dan flaş Türkiye açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ABD medyası: Hiçbir lider, Erdoğan kadar istediğini elde edemedi

ABD medyası: Hiçbir lider, Erdoğan kadar istediğini elde edemedi

Trump-Erdoğan görüşmesinden ne sonuç çıktı?

Trump-Erdoğan görüşmesinden ne sonuç çıktı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de bir açıklama daha! 'Baş veririz ama asla baş eğmeyiz'

Erdoğan'dan bir açıklama daha: Baş veririz ama asla baş eğmeyiz

Heyetler arası görüşmede MHP sürprizi! Toplantıya İsmail Faruk Aksu da katıldı!

Heyetler arası görüşmede MHP'den dikkat çeken isim!

Emine Erdoğan'dan ABD ziyaretine ilişkin paylaşım

Emine Erdoğan'dan ABD ziyaretine ilişkin paylaşım

Beyaz Saray'daki kritik görüşme sonrası Erdoğan ve Trump'tan dikkat çeken açıklamalar!

Erdoğan'dan net mesaj: Bedelini yarın çok ağır ödersiniz

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.