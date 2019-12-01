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ABD’de uçak düştü: 9 ölü, 3 yaralı

DÜNYA HABERLERİ  | 01.12.2019 09:55 | Son Güncelleme

ABD’nin Güney Dakota eyaletinde 12 kişiyi taşıyan uçak, kalkıştan hemen sonra düştü.

ABD’de uçak düştü: 9 ölü, 3 yaralı

ABD, (DHA)- ABD’nin Güney Dakota eyaletinde 12 kişiyi taşıyan uçak, kalkıştan hemen sonra düştü. Kazada, 9 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.
Güney Dakota eyaletindeki Chamberlain kentinde yer alan Chamberlain Havaalanı’ndan kalkış yapan ve 12 kişiyi taşıyan Pilatus PC-12 tipi yolcu ve kargo uçağı, kontrolden çıkarak yere çakıldı. Kazada, 9 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.
Kazaya ilişkin yapılan incelemede, pilotun kötü hava koşulları nedeniyle kontrolü kaybettiği belirtildi.
Öte yandan, kar fırtınası sebebiyle de görüş mesafesinin 1 kilometreden az olduğu bilgisi paylaşıldı.

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