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ABD'den Brezilya'da seçimleri kazanan Bolsonaro'ya tebrik

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2018 21:32 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert: - "Brezilya'nın demokrasiye olan güçlü bağlılığını selamlıyor ve Brezilya halkını bu başarılı seçimde yer aldıkları için tebrik ediyoruz"

WASHINGTON (AA) - ABD yönetimi, Brezilya Devlet Başkanlığına seçilen Sosyal Liberal Parti'nin (PSL) adayı aşırı sağcı Jair Bolsonaro'yu tebrik etti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Brezilya'da yapılan devlet başkanlığı seçimine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Bolsonaro'yu seçim zaferinden dolayı tebrik eden Nauert, "Brezilya'nın demokrasiye olan güçlü bağlılığını selamlıyor ve Brezilya halkını bu başarılı seçimde yer aldıkları için tebrik ediyoruz." ifadesini kullandı.

Nauert, ayrıca, ABD ve Brezilya arasında güvenliği, demokrasiyi, ekonomik refahı ve insan haklarını destekleme konusunda güçlü bir ortaklığın olduğunu belirtti.

Nauert, şunları kaydetti:

"Dünyadaki en büyük demokrasi ve ekonomiye sahip ülkelerden ikisi olarak, 21. yüzyılın en acil küresel ve bölgesel sorunlarını ele almak için birlikte çalışıyoruz. Brezilya ile olan derin iş birliğine değer veriyoruz ve önümüzdeki yıllarda seçilmiş Devlet Başkanı Bolsonaro ile çalışmayı dört gözle bekliyoruz."

Ülkede 7 Ekim'de yapılan devlet başkanlığı seçiminin ilk turunda, adayların yeterli oy çoğunluğuna erişememesinin ardından dün ikinci tur düzenlenmişti.

Resmi olmayan sonuçlara göre, PSL'nin adayı aşırı sağcı Bolsonaro, oyların yüzde 56'sını alarak seçimin galibi oldu. İşçi Partisinin (PT) solcu adayı Fernando Haddad ise oyların yüzde 44'ünü aldı.

Geçmişte Brezilya ordusunda yüzbaşı olarak görev yapan Bolsonaro'nun, yolsuzlukla ve suçla mücadele konusundaki sert söylemleri, kendisini seçim anketlerinde en popüler aday haline getirmişti.

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Anahtar Kelimeler:
brezilya Brezilya Seçimleri Heather Nauert Jair Bolsonaro

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