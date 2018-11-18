HABER

ABD'den Kaşıkçı açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.11.2018 00:06 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert: - "ABD hükümeti Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinden sorumlu herkesten hesap sorma konusunda kararlıdır. ABD hükümetinin nihai sonuca vardığını belirten son haberler doğru değildir" - "Kaşıkçı cinayetine ilişkin henüz cevaplanmayan çok sayıda soru var. Dışişleri Bakanlığı konuyla ilgili tüm gerçekleri aramaya devam edecektir" - "Cinayeti planlayan, cinayete öncülük eden ve cinayetle bağlantılı olanlardan hesap sormak üzere ek adımları araştırmaya devam edeceğiz"

WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, ABD'nin Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin nihai bir sonuca vardığı iddialarının doğru olmadığını açıkladı.

Nauert, ABD Başkanı Donald Trump, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) Direktörü Gina Haspel arasında Kaşıkçı cinayeti üzerine gerçekleşen görüşmenin ardından yazılı açıklama yaptı.

CIA'nın Suudi Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın Kaşıkçı'nın öldürülmesi emrini verdiği sonucuna ulaştığı iddialarına üstü kapalı olarak atıfta bulunan Nauert, "ABD hükümeti Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinden sorumlu herkesten hesap sorma konusunda kararlıdır. ABD hükümetinin nihai bir sonuca vardığını belirten son haberler doğru değildir." açıklamasında bulundu.

Sözcü şöyle devam etti:

"Kaşıkçı cinayetine ilişkin henüz cevaplanmayan çok sayıda soru var. Dışişleri Bakanlığı konuyla ilgili tüm gerçekleri aramaya devam edecektir. Aynı zamanda Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinden sorumlu olanlardan hesap sormak için Kongre'ya danışmaya ve diğer ülkelerle çalışmaya devam edeceğiz."

ABD hükümetinin Kaşıkçı cinayetine ismi karışmış 17 Suudi yetkiliye yaptırım uyguladığını hatırlatan Nauert, "Aynı zamanda cinayeti planlayan, cinayete öncülük eden ve cinayetle bağlantılı olanlardan hesap sormak üzere ek adımları araştırmaya devam edeceğiz. Bunu, ABD ile Suudi Arabistan arasındaki önemli stratejik ilişkileri koruyarak yapacağız." ifadelerine yer verdi.

Amerikan medyası, CIA'nın Kaşıkçı cinayetinin Prens Bin Selman tarafından emredildiği sonucuna vardığını iddia etmişti.

California'ya gitmek üzere Beyaz Saray'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, henüz CIA'dan bu konuda brifing almadığını ancak Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve istihbarat yetkilileri ile bu konuyu konuşacağını söylemişti.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, Trump'ın California'ya giderken uçakta Pompeo ve Haspel ile telefonla görüştüğünü açıklamıştı.

PARTNERFacebook 1.5 milyar sahte hesabı sildiFacebook 1.5 milyar sahte hesabı sildi
Di Meo Takvimi tanıtıldıDi Meo Takvimi tanıtıldı
Sakarya'da uyuşturucu operasyonuSakarya'da uyuşturucu operasyonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD ABD Dışişleri Bakanı Sözcüsü Heather Nauert kaşıkçı Muhammed bin Selman Trump

En Çok Okunan Haberler

ABD Başkanı Trump'tan 'Fethullah Gülen' açıklaması

ABD Başkanı Trump'tan 'Fethullah Gülen' açıklaması

New York Times'tan 'Kaşıkçı cinayeti' videosu! Kurulan tuzak detaylarıyla anlatıldı

New York Times'tan 'Kaşıkçı cinayeti' videosu! Kurulan tuzak detaylarıyla anlatıldı

Türkiye 0 - 1 İsveç

Türkiye 0 - 1 İsveç

Gelin adayı Hanife pompacı oldu!

Gelin adayı Hanife pompacı oldu!

Okul tuvaletinde iğrenç olay! 8 erkek öğrenci bir olup...

Okul tuvaletinde iğrenç olay! 8 erkek öğrenci bir olup...

Sabah ezanı ve namazı vakti değişti! 19 Kasım'dan itibaren uygulanacak

Sabah ezanı ve namazı vakti değişti! 19 Kasım'dan itibaren uygulanacak

İlginizi Çekebilir

Emniyet müdürü, kızına ceza yazan polisi yanına çağırıp öyle bir şey yaptı ki...

Emniyet müdürü, kızına ceza yazan polisi yanına çağırıp öyle bir şey yaptı ki...

Sabah ezanı ve namazı vakti değişti! 19 Kasım'dan itibaren uygulanacak

Sabah ezanı ve namazı vakti değişti! 19 Kasım'dan itibaren uygulanacak

Meteoroloji 17 Kasım Cumartesi hava durumu uyarısı! Sağanak ve kar yağışına dikkat!

Meteoroloji 17 Kasım Cumartesi hava durumu uyarısı! Sağanak ve kar yağışına dikkat!

Meteoroloji açıkladı! Bu kış nasıl geçecek?

Meteoroloji açıkladı! Bu kış nasıl geçecek?

Ali Ağaoğlu mahkemede anlattı! 'Bu hükümeti düşüreceğiz' sorusu...

Ali Ağaoğlu mahkemede anlattı! 'Bu hükümeti düşüreceğiz' sorusu...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Çavuşoğlu: ABD ile ilişkilerimizi değerlendireceğiz

Bakan Çavuşoğlu: ABD ile ilişkilerimizi değerlendireceğiz

Sayısal Loto çekildi! MPİ 17 Kasım Sayısal Loto sonuçları sorgula

Sayısal Loto çekildi! MPİ 17 Kasım Sayısal Loto sonuçları sorgula

Muş'ta, 'çığ' düşünce mahsur kalan 11 kişi kurtarıldı

Muş'ta, 'çığ' düşünce mahsur kalan 11 kişi kurtarıldı

Yolcu otobüsü refüje çarptı: Çok sayıda yaralı var

Yolcu otobüsü refüje çarptı: Çok sayıda yaralı var

Beylikdüzü'nde zincirleme kaza!

Beylikdüzü'nde zincirleme kaza!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Diyanet'in tartışılan ziyaretiyle ilgili açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Diyanet'in tartışılan ziyaretiyle ilgili açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.