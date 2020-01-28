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  4. AB'den ABD'nin sözde Orta Doğu barış planına ilişkin açıklama:

AB'den ABD'nin sözde Orta Doğu barış planına ilişkin açıklama:

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.01.2020 23:28 | Son Güncelleme

"AB, iki tarafa da politikaları ve faaliyetleriyle tek gerçek seçenek olan iki devletli çözüme olan bağlılıklarını göstermeleri için çağrıda bulunuyor"

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB), ABD'nin sözde Orta Doğu barış planına ilişkin, taraflara iki devletli çözüme olan bağlılıklarını göstermeleri çağrısı yaptı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, yaptığı yazılı açıklamada, "AB'nin planı İsrail ve Filistin halkının meşru taleplerini karşılayan iki devletli çözüme olan kararlılığını" göz önünde bulundurarak inceleyeceğini belirtti.

ABD'nin planının, İsrail-Filistin sorununa çözüm bulunması için gerekli girişimlerin acilen tekrar başlatılmasının önemini gösterdiğine dikkati çeken Borrell, AB'nin tüm sorunları çözerek kalıcı ve adil barış sağlayacak anlamlı müzakerelere katkı sunmaya hazır olduğunu vurguladı.

Borrell, "AB, iki tarafa da politikaları ve faaliyetleriyle tek gerçek seçenek olan iki devletli çözüme olan bağlılıklarını göstermeleri için çağrıda bulunuyor." ifadesini kullandı.

- ABD Başkanı Trump'ın sözde Orta Doğu barış planı

Donald Trump, sözde Orta Doğu barış planını açıklarken, Kudüs'ün İsrail'in "bölünmez" başkenti olarak kabul edileceğini ifade etmişti.

Sözde barış planının 80 sayfa olduğunu belirten Trump, planın hem İsrail hem de Filistin tarafı için çok değerli maddeler içerdiğini savunmuştu.

Donald Trump, planının, Filistin için başkenti Doğu Kudüs'te olan bağımsız bir devlet öngördüğünü ifade etmiş ancak söz konusu başkentin neresi olacağı konusunda detaya girmemişti.

Sözde Orta Doğu barış planına göre, Trump Filistin'e bağımsız bir devlet olabilmesinde gerekli koşulları yerine getirebilmesi için 4 yıllık süre öngördüklerini belirtmişti.

Trump ayrıca sözde barış planının, bağımsız Filistin devleti ve Filistinliler için "son şans" olduğunu söylemişti.

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AB ABD barış planı Orta doğu Trump

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