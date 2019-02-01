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Abdi İpekçi, ölümünün 40. yılında mezarı başında anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2019 13:09 | Son Güncelleme

Abdi İpekçi'nin kızı Nükhet İpekçi İzet: - "Şimdi yine bir mezarın başında kırk yıllık bir hukuksuzluğu sorguluyoruz, hakikat ihtiyacımızı dile getiriyoruz ve o hakikatin resmen kayda geçirilmesini talep ediyoruz"

Abdi İpekçi, ölümünün 40. yılında mezarı başında anıldı

İSTANBUL (AA) - Milliyet gazetesi genel yayın yönetmeni ve başyazarı iken uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Abdi İpekçi, ölümünün 40. yılında mezarı başında anıldı.

İpekçi'nin Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında düzenlenen anma töreni, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Daha sonra İpekçi için dua edildi.

Dua sonrası konuşan Abdi İpekçi'nin kızı Nükhet İpekçi İzet, 40 yıllık süreç içerisinde kendileriyle dayanışma içerisinde olan gazeteci ve hukukçulara teşekkür etti.

İpekçi gibi faili meçhul kurbanı kimselerin duruşmalarına katılımın hep az olduğunu, durumun şimdi de devam ettiğini belirten Nükhet İpekçi İzzet, şöyle konuştu:

"Son Hrant Dink davasındaki izleyici sayısının azlığı çok şaşırtıcı. Demek ki toplumu sarsan cinayetlerin takipçi kitlesi, bu konuları, duruşma salonlarında, bilgiyle, akılla, kayıtla, yılmazlıkla izlemektense yıl dönümlerinde, caddelerde, anıtlarda, konserlerde toplanıp izlemeyi, daha elverişli buluyor. Keşke öyle olmasa. Keşke hep birlikte, tek sesle hukuk talep edebilsek. Bütün enerjimizi hukuk alanına sevk edebilsek. Keşke her can kaybında tek kalple birleşebilsek. Katledilen bütün canların hakkını, hiç ayrımsız sorgulayabilsek.

O bütünlüğü oluşturabilsek. Keşke geriye dönük davalar açılabilse. Zaman aşımı tekniğinin engelleri aşılabilse. Ve tabii keşke, takip edilebilecek dosyalar olabilse. Çünkü bildiğiniz gibi kimilerimizin dosyası bile adliyede, her nasılsa kaybedilip yok edildi. Kimilerimizin, dava dosyası bir yana, bir mezarı bile yok. Ve artık karanfiller de dayanamıyor. Gırtlağa takılıp kalmış bir acının ve hukuksuzluğa olan isyanın yoğunluğu 'umut bahçeci'nin elindeki karanfili, bir nefeste, sapından koparıp havaya savuracak denli yüksek olabiliyor. Ve işte şimdi yine bir mezarın başında kırk yıllık bir hukuksuzluğu sorguluyoruz, hakikat ihtiyacımızı dile getiriyoruz ve o hakikatin resmen kayda geçirilmesini talep ediyoruz."

İpekçi'nin anma törenine HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto, gazeteciler Sedat Ergin, Oktay Ekşi'nin yanı sıra medya dünyasından çok sayıda kişi katıldı.

Abdi İpekçi, ölümünün 40. yılında mezarı başında anıldı.

Abdi İpekçi, ölümünün 40. yılında mezarı başında anıldı.

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