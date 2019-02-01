İSTANBUL (AA) - Milliyet gazetesi genel yayın yönetmeni ve başyazarı iken uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Abdi İpekçi, ölümünün 40. yılında mezarı başında anıldı.

İpekçi'nin Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında düzenlenen anma töreni, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Daha sonra İpekçi için dua edildi.

Dua sonrası konuşan Abdi İpekçi'nin kızı Nükhet İpekçi İzet, 40 yıllık süreç içerisinde kendileriyle dayanışma içerisinde olan gazeteci ve hukukçulara teşekkür etti.

İpekçi gibi faili meçhul kurbanı kimselerin duruşmalarına katılımın hep az olduğunu, durumun şimdi de devam ettiğini belirten Nükhet İpekçi İzzet, şöyle konuştu:

"Son Hrant Dink davasındaki izleyici sayısının azlığı çok şaşırtıcı. Demek ki toplumu sarsan cinayetlerin takipçi kitlesi, bu konuları, duruşma salonlarında, bilgiyle, akılla, kayıtla, yılmazlıkla izlemektense yıl dönümlerinde, caddelerde, anıtlarda, konserlerde toplanıp izlemeyi, daha elverişli buluyor. Keşke öyle olmasa. Keşke hep birlikte, tek sesle hukuk talep edebilsek. Bütün enerjimizi hukuk alanına sevk edebilsek. Keşke her can kaybında tek kalple birleşebilsek. Katledilen bütün canların hakkını, hiç ayrımsız sorgulayabilsek.