HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. ABD'li astronotların Space X aracıyla dünyaya dönmeleri bekleniyor

ABD'li astronotların Space X aracıyla dünyaya dönmeleri bekleniyor

02.08.2020 11:32 | Son Güncelleme

ABD'li astronotlar Doug Hurley ve Bob Behnken, dünyaya dönüş için Doug Endeavour kapsülleriyle Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan ayrıldı. İkilinin, 45 yıl sonra ilk kez, Türkiye saatiyle 21:40'ta, Florida açıklarında suya iniş yapmaları bekleniyor.

ABD'li astronotların Space X aracıyla dünyaya dönmeleri bekleniyor

ABD'li astronotlar Doug Hurley ve Bob Behnken, dünyaya dönüş için Doug Endeavour kapsülleriyle Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan ayrıldı.

ikilinin, Türkiye saatiyle 21:40'ta, Florida açıklarında suya iniş yapmaları bekleniyor.

Astronotların, başarılı bir şekilde dünyaya inebilmesi ABD'nin bir kez daha yörüngeye astronot gönderip, güvenle geri getirebilecek kabiliyete sahip olması anlamına geliyor.

Ülke, 2011'de tüm uzay mekiklerini emekliye ayırarak, bu kabiliyetini kaybetmişti.

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi NASA ve ticari ortağı Space X, iniş yerini Florida'nın doğu kıyılarına doğru kayan Isaias Kasırgası'ndan uzak bir noktada seçti.

Astronotları sudan çıkaracak kurtarma tekneleri de Meksika Körfezi'ne, Batı Florida kıyılarına yönlendirildi.

Astronotların geri dönüşünü rüzgar ve dalga koşullarının belli ölçülerde olması gerekiyor ve görev kontrol, atronotların atmosfere girişine nihai onayı vermeden önce son hava durumu raporlarını inceleyecek.

Dragon Endeavour, uzay mekiklerinin ardından ilk insanlı Amerikan uzay aracı olacak.

Onay verildiğinde, Hurley ve Behnken'i taşıyan kapsül itici motorlarını ateşleyecek.

Hızla alçalan kapsül, atmosferde alçalırken, kapsülün altındaki sıcaklıklar 2 bin dereceyi bulacak.

Kapsül saatte yaklaşık 560 kilomtre hızla alçalırken, 5500 metre yükseklikte ilk paraşüt sistemi açılacak, daha sonra kapsülü yavaşça suya indirmesi umulan ikinci paraşüt sistemi 1800 metre irtifada devreye girecek.

Nasa ve SpaceX, geçen yıl insansız araçlarla okyanusa iniş provaları yapmıştı.

ABD, son olarak 45 yıl önce astronotları suya indirmişti.

https://twitter.com/NASA/status/1289552262076010497?s=20

Astronotlar, Uluslararası Uzay İstasyonu'na Mayıs sonunda yollanmış ve yine SpaceX şirketinin yaptığı Falcon-9 roketiyle çıktıkları yolculuk, Amerikan uzay araştırmalarında yeni bir dönemin başlangıcı olmuştu.

Boeing de, Uluslararası Uzay İstasyonu'na bir "taksi hizmeti" başlatmayı umuyor, ancak şirketin Starliner kapsülünde yaşanan yazılım sorunları nedeniyle, projede gecikmeler yaşandı.

The capsule

Endeavour kapsülü yeniden elden geçirilip, gelecek yıl yapılacak bir uçuşta kullanılacak.

Bu uçuşta da astronot Bob Behnken'i eşi, Megan McArthur da yer alacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sağlıklı yaşam trend değil bir hayat tarzıdır!Sağlıklı yaşam trend değil bir hayat tarzıdır!
TikTok'tan Trump'a yanıt: Buradayız, hiçbir yere gitmiyoruzTikTok'tan Trump'a yanıt: Buradayız, hiçbir yere gitmiyoruz
2020 AÖL sınav giriş belgesi nasıl alınır? 2020 AÖL sınav giriş belgesi nasıl alınır?

En Çok Okunan Haberler

Müge Anlı'ya çıkacağı tarihi açıkladı!

Müge Anlı'ya çıkacağı tarihi açıkladı!

Denizde bile saldırdı! Köpekten kurtulmak isterken boğuldu

Denizde bile saldırdı! Köpekten kurtulmak isterken boğuldu

Kartal'da polise saldırı! Kurşunların hedefi oldu

Kartal'da polise saldırı! Kurşunların hedefi oldu

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Eşiyle kaçan kuzenini önce vurdu ardından bıçaklayarak öldürdü

Eşiyle kaçan kuzenini önce vurdu ardından bıçaklayarak öldürdü

Nisa Bölükbaşı yedi yıl önce bakın ne yapmış?

Nisa Bölükbaşı yedi yıl önce bakın ne yapmış?

İlginizi Çekebilir

Korkunç: Milyonlarca yıldır uyuyan mikroplar canlandırıldı

Korkunç: Milyonlarca yıldır uyuyan mikroplar canlandırıldı

“50 Japon askerinin tecavüzüne uğradım”

“50 Japon askerinin tecavüzüne uğradım”

Yunanistan: Türkiye'yle diyaloğa hazırız

Yunanistan: Türkiye'yle diyaloğa hazırız

Bilim dünyası 'en büyüğü' için seferber oldu!

Bilim dünyası 'en büyüğü' için seferber oldu!

Fıkra gibi olay! Kurbanlık koyun diye aldı, gerçek çok farklı çıktı

Fıkra gibi olay! Kurbanlık koyun diye aldı, gerçek çok farklı çıktı

Diğer Haberler
ABD'de Demokrat Kongre üyesinde koronavirüs çıktı

ABD'de Demokrat Kongre üyesinde koronavirüs çıktı

TikTok'tan Trump'a yanıt: Buradayız, hiçbir yere gitmiyoruz

TikTok'tan Trump'a yanıt: Buradayız, hiçbir yere gitmiyoruz

Kanada’da Salmonella paniği

Kanada’da Salmonella paniği

Rusya: Ekim ayında toplu aşı uygulamasına başlıyoruz

Koronavirüsle mücadelede heyecanlandıran açıklama!

Rusya Sağlık Bakanı Muraşko: Koronavirüs aşısının klinik denemeleri tamamlandı

Rusya'dan aşı açıklaması: Klinik denemeleri tamamlandı

Irak Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüs uyarısı: Tehlike çanları

Irak'ta kritik uyarı: Tehlike çanları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.