ABD'li astronotların Space X aracıyla dünyaya dönmeleri bekleniyor

ABD'li astronotlar Doug Hurley ve Bob Behnken, dünyaya dönüş için Doug Endeavour kapsülleriyle Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan ayrıldı.

ikilinin, Türkiye saatiyle 21:40'ta, Florida açıklarında suya iniş yapmaları bekleniyor.

Astronotların, başarılı bir şekilde dünyaya inebilmesi ABD'nin bir kez daha yörüngeye astronot gönderip, güvenle geri getirebilecek kabiliyete sahip olması anlamına geliyor.

Ülke, 2011'de tüm uzay mekiklerini emekliye ayırarak, bu kabiliyetini kaybetmişti.

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi NASA ve ticari ortağı Space X, iniş yerini Florida'nın doğu kıyılarına doğru kayan Isaias Kasırgası'ndan uzak bir noktada seçti.

Astronotları sudan çıkaracak kurtarma tekneleri de Meksika Körfezi'ne, Batı Florida kıyılarına yönlendirildi.

Astronotların geri dönüşünü rüzgar ve dalga koşullarının belli ölçülerde olması gerekiyor ve görev kontrol, atronotların atmosfere girişine nihai onayı vermeden önce son hava durumu raporlarını inceleyecek.

Onay verildiğinde, Hurley ve Behnken'i taşıyan kapsül itici motorlarını ateşleyecek.