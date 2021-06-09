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Abdomino-perineal rezeksiyon nedir? Bağırsağın dışarıya alınması ameliyatı hangi durumda yapılır?

09.06.2021 10:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rektum kanseri ameliyatı, makata yakın mesafede olan tümörlerde bağırsağın dışarıya alınmasıyla sonuçlanabilir. Dışkı tutma kaslarını için alan tümörler nedeniyle makat iptal edilmek durumunda kalınabilir. Bu durum abdomino-perineal rezeksiyon olarak adlandırılır. Bu durumda bağırsak dışarı alınarak dışkılamanın devamlılığı sağlanır. İşte bağırsak ameliyatında bağırsağın dışarı alınması ile ilgili bilinmesi gerekenler...

Abdomino-perineal rezeksiyonda bağırsak dışarıya karın derisine alınır. Buna bağırsak torbası, bağırsak kesesi, stoma ya da kolostomi adı verilir. Peki bağırsağı karın derisinden dışarıya almak neden gereklidir, nasıl gerçekleştirilir?

BAĞIRSAĞIN KARIN DERİSİNDEN DIŞARI ALINMASI HANGİ DURUMLARDA GERÇEKLEŞİR?

Doktorların ilk hedeflediği bağırsağı kurtarmak olsa da rektum kanseri cerrahisinde durum farklı olabilir. Rektum kanseri cerrahisi, diğer kanser ameliyatlarına nazaran dah zordur. Leğen kemiği ile çevreli olan rektumun etrafı kemik dokusu ile kaplı olduğundan dar bir alanda ameliyat yapmak gerekir. Bu da rektum cerrahisinde uzman olan doktorların bile istedikleri sonuca ulaşamamasına neden olabilir. Bu noktada hastanın durumuna göre doğru karar verilir. Eğer rektumda gelişen kanser makata uzak bölgede bulunursa bağırsak devamlılığını sağlamak daha olasıdır. Bu durumda bağırsağı dışarıya almaya gerek kalmaz. Makata yakın olan rektum kanserinde ise ameliyatın başarılı sonuçlanması için hastalıklı bölge geniş olarak çıkarılır. Bazı hastalarda bu durumda makat da çıkarılmak zorunda kalınır. Bu noktada hastanın geride kalan kalın bağırsağı karın duvarına ağızlaştırılır. Kolostomi ya da stoma olarak adlandırılan işlem sonrası hasta dışkılama işlevini karın duvarına yapıştırılan özel bir torba ile gerçekleştirir.

İNCE BAĞIRSAK GEÇİCİ OLARAK DIŞARI VERİLİR

Rektum kanseri hastalarında geçici olarak ince bağırsak da karın duvarına ağızlaştırılabilir. Bu da ileostomi olarak isimlendirilir. İnce bağırsağın dışarıya verilmesindeki amaç devamlılığı sağlayan dikiş hattı iyileşene kadar dışkının temasını geçici süreyle engellemektir. Böylece yaranın iyileşmesi daha kolay olur. Bu süreç 2 ay ile 6 ay arasında değişir.

REKTUM KANSERİ EN ÇOK ONLARI TEHDİT EDİYOR

Rektum kanseri nedeni tam olarak bilinmese de genellikle yaşlanmayla birlikte ortaya çıkar. Yüzde 90 tanı 50 yaşın üzerindeki kişilere konulur. Rektum kanseri risk faktörleri arasında yakın akrabalarda gözlenen kolorektal kanser öyküsü de yer alır. İltihabi bağırsak hastalıkları ve kalın bağırsak polipleri de rektum kanserine neden olabilir.

REKTUM KANSERİ ÖNLENEBİLİR Mİ?

Rektum kanserini önlemek mümkün. Büyük çoğunluğu rektum duvarında yerleşik selim poliplerin zamanla kansere dönüşüm göstermesiyle ortaya çıkar. Kolonoskopi ile bu poliplerin saptanarak çıkarılması rektal kanser gelişme riskini azaltır. Toplum genelinde 45 yaş ve üzerinde tarama kolonoskopisi önerilmektedir. Bireysel ve ailesel risklere bağlı olarak daha erken yaşlarda tarama yapılabilir.

REKTUM KANSERİNİN SEMPTOMLARI NELERDİR?

Sinsice ilerleyen rektm kanseri bulgu vermeden ilerler. Genellikle kolonoskopi sırasında anlaşılır.

En sık rastlanan rektum kanseri belirtileri ise kabızlık, ishal, incelmiş dışkılama, dışkıda kan görülmesi, karnın alt bölgesinde ağrı, açıklanamayan kilo kaybı, sürekli yorgun hissetme gibi belirtiler olabilir. Ancak benzer belirtiler hemoroidde de görülebilir. Hemoroid belirtilerini kanserle karıştırmamak gerekir.


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Anahtar Kelimeler:
kanser
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