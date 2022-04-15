HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Abdullah Özdemir kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Bağcılar belediye başkanı Abdullah Özdemir hakkında bilgiler!

Abdullah Özdemir kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Bağcılar belediye başkanı Abdullah Özdemir hakkında bilgiler!

15.04.2022 14:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Abdullah Özdemir, Bağcılar Belediye başkanı oldu. Sağlık sorunları sebebiyle Belediye Başkanlığı görevinden istifa eden Lokman Çağırıcı'nın yerine AK Parti Grubu'nun adayı olarak gösterilen Özdemir, 37 oy alırken İYİ Parti'nin adayı Ayşe Çelebi 5 oy aldı. Son dakika gelişmesi sonrası vatandaşlar Abdullah Özdemir kimdir? Bağcılar belediye başkanı Abdullah Özdemir nereli ve kaç yaşında? soru ve konu başlıklarını internette araştırmaya başladı. İşte ayrıntılar...

Abdullah Özdemir kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Bağcılar belediye başkanı Abdullah Özdemir hakkında bilgiler!

Abdullah Özdemir, Bağcılar Belediye Meclisi'nde gerçekleştirilen seçim sonrası belediye başkanlık makamında devir teslim töreninde basın mensupları tarafından görüntülendi. Peki Bağcılar belediye başkanı Abdullah Özdemir kimdir? Bağcılar belediye başkanı Abdullah Özdemir nereli ve kaç yaşında? Önceki başkan Lokman Çağırıcı'nın görevini devrettiği Özdemir'in hayatı ve biyografisi haberimizde...

ABDULLAH ÖZDEMİR KİMDİR?

Abdullah Özdemir, Yıldız Teknik Üniversitesi'nde İnşaat Mühendisliği Bölümü'nü bitirdi. İstanbul Kültür Üniversitesi'nde de Yüksek Lisans Eğitimi'ni tamamladı. Siyasete 2006 yılında Bağcılar İlçe Gençlik Kolları'nda başladı.

BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANI ABDULLAH ÖZDEMİR NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Abdullah Özdemir 1983 senesinde Kastamonu'da doğdu.

Abdullah Özdemir, 2006'da Bağcılar İlçe Gençlik Kolları'nda başlağı siyaset hayatına, 11 Kasım 2007 tarihinde II.Olağan ve 14 Ağustos 2011 tarihinde III. Olağan İlçe Gençlik Kolları Kongrelerinde Gençlik Kolları İlçe Başkanlığı görevlerine seçilerek devam etti.

Abdullah Özdemir, bu dönemde Amerika / Washington'da bir düşünce kuruluşunda Ortadoğu, Amerika ve Dünya Siyaseti üzerine eğitim aldı.

Abdullah Özdemir Belediye Meclis Üyeliği Aday Adaylığı müracaatından dolayı Kasım 2013 yılında Gençlik Kolları İlçe Başkanlığı görevinden ayrıldı.

Abdullah Özdemir, 2019 yerel seçimlerinde AK Parti Bağcılar Belediye Meclis Üyesi seçildi. Özdemir, aynı zamanda İBB Meclisi Üyesi ve Ulaşım ve Trafik Komisyonu Başkanı görevini üstlenmiştir. İngilizce bilen Özdemir, evli ve 1 çocuk babası.

Abdullah Özdemir, sağlık sorunları nedeniyle Belediye Başkanlığı görevinden istifa eden Lokman Çağırıcı'nın yerine gelmiştir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anne ve kızına metroda dehşeti yaşatmıştı! Kendini bakın nasıl savunduAnne ve kızına metroda dehşeti yaşatmıştı! Kendini bakın nasıl savundu
Mansur Yavaş’tan bomba anket açıklaması!Mansur Yavaş’tan bomba anket açıklaması!
Beklenen haber nihayet geliyor! 2 yıl sonra ilk kez olduBeklenen haber nihayet geliyor! 2 yıl sonra ilk kez oldu
Anahtar Kelimeler:
Bağcılar AK Parti Adalet ve Kalkınma Partisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Akaryakıt fiyatları için yeni iddia!

Akaryakıt fiyatları için yeni iddia!

İlk kez anlattı: 'Francesca uyutmadı' deyince...

İlk kez anlattı: 'Francesca uyutmadı' deyince...

"MHP'li iki isim Bakan olacak" iddiası

"MHP'li iki isim Bakan olacak" iddiası

Canan Karatay: İlaç alacağınıza onu yiyin

Canan Karatay: İlaç alacağınıza onu yiyin

Halsizlik şikayetiyle gitti, 5 saat ameliyat masasında kaldı

Halsizlik şikayetiyle gitti, 5 saat ameliyat masasında kaldı

İmamoğlu'na hodri meydan! 'Hangi kanalda istiyorsan hazırız'

İmamoğlu'na hodri meydan! 'Hangi kanalda istiyorsan hazırız'

İlginizi Çekebilir

OnlyFans modeli aldığı en tuhaf isteği açıkladı!

OnlyFans modeli aldığı en tuhaf isteği açıkladı!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Canan Karatay: İlaç alacağınıza onu yiyin

Canan Karatay: İlaç alacağınıza onu yiyin

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.