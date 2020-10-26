Ablasını ifşa etti: Odadan çıkanlar dehşete düşürdü!

Odanızın dağınık olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Bir kız, üniversiteye giden ablasının odasına geçmek için hazırlık yaparken çektiği videoyla sosyal medyanın gündemine oturdu. Pislik içindeki dağınık odadan çıkanlar ise izleyenleri dehşete düşürdü.

Temizlik esnasında yatağın yanından çıkan çiş dolu pet şişeler ise “yok artık” dedirtti. Genç kızın yaptığı söylediklerine göre; yatağın yanında bulduğu çiş dolu pet şişeler ablasının üşengeç erkek arkadaşına ait.

4 saat boyunca odayı temizleyen genç kız, ablasının odayı neden hiç temizlemediğini bilmediğini söyledi. Perdeleri, nevresimleri hatta odadaki halıyı da değiştiren genç kız 4 saatin sonunda odayı kullanılabilecek hale getirmeyi başardı.



