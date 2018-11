Anadolu Ajansı'nın (AA) ev sahipliğinde düzenlenen Balkan-Güney Doğu Avrupa Haber Ajansları Birliği (ABNA-SE) 27. Genel Kurulu ve Konferansı'nın "Yeni Trendler ve Dijital Medyada Teknolojiler" konulu panelinde konuşan Fountain, dijital medyayla ilgili başlıca 5 trendi "kendi platformunu kendin inşa et", "nasıl insanlara öyle bir deneyim sağlayayım ki bana sadık olsun", "medyadaki güvensizlik", "her yerde her zaman medya" ve "nasıl içeriğinizi sese dönüştürürsüz" şeklinde sıraladı.

Fountain, tüketicilerin sadece belirli bir sayıda medya tüketebildiklerine işaret ederek, yapılan araştırmaların 2-3 sene içerisinde bütün platformlarda insanların günlük olarak tükettiği haber içeriğinin değişmeyeceğini ve yüzde 2 olarak kalacağını gösterdiğini dile getirdi.

Medyaya karşı bir güvensizliğin olduğunu vurgulayan Fountain, şöyle devam etti:

"2020 yılında yapay zekanın ortaya çıkardığı sahte haberleri artık tespit edemiyor olacak yapay zekanın kendisi bile. Kullanıcılarınızı kendi platformunuza çekerken güvenle ilgili birtakım göstergeler olması gerekiyor. Diğer bir trend 'Her zaman her yerde medya.' Yani her şey her yerde anında oluyor. Yani sizin tüketicilerin hayatın her noktasında farklı saatlerde bir şeyler yaparken orada olmanız lazım. Bu yüzden sizin geliştirdiğiniz ürünler içeriğe bakmaksızın hizmetinizin kullanılmasını sağlayacak şekilde olmalı. TRT bunu Ar-Ge çalışması olarak görüyor."

\

- "Oyunu değiştirecek kadrolar henüz yetişmedi"

Türk Medya Dijital Grup Yazı İşleri Müdürü Yusuf Özhan da kişilerin haberleri izlemek istediği kanalların gözardı edilmemesi gerektiğini dile getirerek, "Onların kültürüne göre mesajımızı adapte etmemiz, onlarla aynı dili konuşmamız, mesajı almak istedikleri dalgalarla göndermemiz lazım." dedi.