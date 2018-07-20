Acı, azim, rahatlama ve sevinç! İşte doğum anının benzersiz dakikaları

Güçlü fotoğraf serisi doğumhanede anne ve bebekler arasında ilk anları gösteriyor.
İlk nefes, hayata ilk merhaba
1 / 12
Bu güzel fotoğraflar, bebeklerini dünyaya getiren yeni annelerin heyecanlarını ve yeni doğan bebeklerin dokunaklı anlarını gösteriyor.
2 / 12
Brezilyalı fotoğrafçı Paula, kendi kızının doğumundan sonra doğum fotoğrafçılığı yapmaya başladı.
3 / 12
Paula, ''Her doğumda mutlu oluyor ve ilk günkü heyecanı taşıyorum. Bütün doğumların farklı bir hikayesi ve farklı bir duygusu bulunuyor''diye konuşuyor.
4 / 12
İşte yeni bir insanın yaşamının ilk anları, annelerin bebekleriyle buluşmalarının benzersiz dakikaları.
11 / 12
Fotoğrafçı Paula Galvaoa
12 / 12
Amniyotik kesede doğum 80 binde 1 görülen bir durum. Normalde doğum esnasında amniyotik kesenin yırtılması söz konusu.
Okuyucu Yorumları 0 yorum