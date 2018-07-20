KADIN

Acı, azim, rahatlama ve sevinç! İşte doğum anının benzersiz dakikaları

Sibel Ozdemir Sibel Ozdemir
ANNE ÇOCUK HABERLERİ  | 20.07.2018 15:55 | Son Güncelleme

Brezilya'lı fotoğrafçı Paula Galvaoa annelerin ve bebeklerin doğum odasındaki inanılmaz anlarını yakaladı. Fotoğraflarda bir bebeğin annesiyle buluştuğu ilk ana, bir diğerinin daha amniyotik kesededen çıkmamış haline ve hastane koridorunda kasılmaları başlayan bir annenin dokunaklı anlarına şahit olacaksınız.

Güçlü fotoğraf serisi doğumhanede anne ve bebekler arasında ilk anları gösteriyor.

İlk nefes, hayata ilk merhaba

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Bu güzel fotoğraflar, bebeklerini dünyaya getiren yeni annelerin heyecanlarını ve yeni doğan bebeklerin dokunaklı anlarını gösteriyor.
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Brezilyalı fotoğrafçı Paula, kendi kızının doğumundan sonra doğum fotoğrafçılığı yapmaya başladı.
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Paula, ''Her doğumda mutlu oluyor ve ilk günkü heyecanı taşıyorum. Bütün doğumların farklı bir hikayesi ve farklı bir duygusu bulunuyor''diye konuşuyor.
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İşte yeni bir insanın yaşamının ilk anları, annelerin bebekleriyle buluşmalarının benzersiz dakikaları.
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Fotoğrafçı Paula Galvaoa

Fotoğrafçı Paula Galvaoa
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Amniyotik kesede doğum 80 binde 1 görülen bir durum. Normalde doğum esnasında amniyotik kesenin yırtılması söz konusu.
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