Acı, azim, rahatlama ve sevinç! İşte doğum anının benzersiz dakikaları

Bu güzel fotoğraflar, bebeklerini dünyaya getiren yeni annelerin heyecanlarını ve yeni doğan bebeklerin dokunaklı anlarını gösteriyor.

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Paula, ''Her doğumda mutlu oluyor ve ilk günkü heyecanı taşıyorum. Bütün doğumların farklı bir hikayesi ve farklı bir duygusu bulunuyor''diye konuşuyor.