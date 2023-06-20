Acı elma yağı faydaları: Acı elma yağı ne işe yarar?

Acı elma yağı sağlık yönünden çok fazla faydası olan bitkisel yağ türlerinden biridir. Gerek cilt güzelliği gerekse saç güzelliği için bu yağdan faydalanılır. Ayrıca birçok hastalığın giderilmesinde de büyük bir rol oynar. Her şeyde olduğu gibi bu tür yağların kullanımında da aşırıya kaçılmaması gerekir. Bu yüzden sağlık amaçlı herhangi bir yağ kullanmadan önce uzman bir hekime danışılması büyük önem arz eder.

Acı elma yağının faydaları nelerdir?

Acı elma yağını elde edebilmek için adaçayı bitkisinin yapraklarına gereksinim duyulur. Bu bitki öncelikli olarak birbirinden farklı işlemlerden geçirilir. Bu işlemler neticesinde acı elma yağı elde edilir. Acı elma yağının sağlık açısından çok sayıda faydası vardır. Bu yağın özelliklerinden tam olarak yararlanılabilinmesi için doğru miktarda kullanılması gerekir. Özelikle alternatif tıp alanında ve kozmetik sektöründe bu yağ yaygın olarak kullanılır. Bu kadar fazla kullanıldığı için karşımıza acı elma yağı ne işe yarar konusu çıkar. Bu yağ cilt bakımında ve saç bakımında özellikle kadınlar tarafından çok sık tercih edilir. Her şeyde olduğu gibi bu yağın fazla kullanılması bazı problemlerin ortaya çıkmasına neden olabilir. Ayrıca acı elma yağının direkt olarak cilde veya saça uygulanması tavsiye edilmez. Genel olarak acı elma yağının faydaları ise şu şekildedir:

Cildin sağlıklı ve parlak görünmesinde etkilidir.

Hücre yenileyici özelliğinden kaynaklı kırışıkları gidermede etkilidir.

Cilt yüzeyinde oluşan yaraların daha hızlı iyileşmesinde büyük bir rol oynar.

Acı elma yağı mikrop kırıcı özelliği ile öne çıkar. Bu yüzden özellikle saç diplerinde meydana gelebilecek olası iltihaplanmaların önüne geçer.

Saçlarda oluşabilecek bakterileri engeller. Ayrıca saçlarda meydana gelen mantar enfeksiyonunun giderilmesinde etkilidir.

Cilt gözeneklerinin daha fazla sıkılaşmasına yardımcı olur.

Yağlı cilde sahip kişilerde sivilce sorunu genel olarak daha fazladır. Bu yağ, yağlı ciltlerde görülen sivilce probleminin azalmasında etkilidir. Ayrıca tekrardan sivilce oluşumunu engeller.

Akne gibi cilt sorunlarının giderilmesinde etkilidir.

Mide problemlerinin azaltılmasında büyük bir rol oynar. Su ile seyreltilerek çok az içildiğinde mide sorunlarının giderilmesinde etkilidir.

Güçlü ve fazlasıyla keskin bir kokuya sahip olduğundan kokusu zihni açmada etkilidir.

Sinirlerin yatışmasında da kullanılan bir yağ türüdür. Özellikle aromaterapi alanında bu yağ sıklıkla tercih edilir.

Acı elma yağı cilde nasıl uygulanır?

Acı elma yağı hem cilt bakımında hem saç sağlığında hem de bazı hastalıkların tedavisinde çok sık tercih edilen bitkisel yağ çeşitlerinden biridir. Ayrıca ağız bakımında da gargara olarak kullanımı mevcuttur. Acı elma yağını kullanırken doğru miktarlarda kullanmak büyük önem taşır. Bu yüzden bu yağı kullanmadan önce uzman bir doktor onayı alınması önerilir. Cilt için acı elma yağı kullanımı genel olarak şu şekildedir:

Acı elma yağının direkt olarak cilt üzerine sürülmesi çok fazla tavsiye edilmez. Bu yüzden su ile biraz seyreltilmesi gerekir.

Suyla seyreltilen yağ cilt üzerinde problem yaratan bölgelere pamuk yardımıyla sürülür.

Acı elma yağı kullanımında aşırıya kaçılmaması çok önemlidir. Bu yüzden gün içerisinde üç-dört damladan fazlası önerilmez.

Acı elma yağı öksürüğe iyi gelir mi?

Acı elma yağı bir diğer ismiyle adaçayı yağı, daha çok güzellik alanında kullanılır. Saç ve cilt bakımı üzerinde çok fazla olumlu etkileri vardır. Ancak bu yağın öksürüğe iyi geldiğine dair net bir bilgi yoktur. Ayrıca herhangi bir yağ kullanmadan önce uzman bir doktor onayı alınması son derece önemli bir konudur.

Acı elma yağı yan etkileri nelerdir?

Her şeyde olduğu gibi acı elma yağının fazla kullanılması sağlık açısından birtakım zararlar doğurabilir. Bitkisel yağları kullanırken ölçülü bir şekilde kullanmak çok önemlidir. Genel olarak acı elma yağı yan etkileri şu şekildedir: