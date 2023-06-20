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Çörek otu yağının cilde faydaları nelerdir? Çörek otu yağı cilt için nasıl kullanılır?

16.06.2023 17:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık alanında kullanımı yaygın olan pek çok ot ve bu otlardan elde edilen yağ çeşidi bulunur. Örek otu yağı da sıklıkla kullanılan ve sayısız faydaları olan yağ türleri arasında yer alır. Çiçekli bir bitki olmasıyla öne çıkan çörek otu, nigella ranunculaceae ailesine mensup bir bitki çeşididir. Bu bitkinin tohumlarından ise şifalı niteliğe sahip çörek otu yağı üretilir. Bu yağın sağlık açısından birçok yararı vardır. Peki, çörek otu yağının faydaları nelerdir?

Çörek otu yağının cilde faydaları nelerdir? Çörek otu yağı cilt için nasıl kullanılır?

İçindekiler

  • Çörek otu yağının cilde faydaları nelerdir?
  • Çörek otu yağı cilt için nasıl kullanılır?
  • Çörek otu yağı cilde kaç günde bir sürülür?
  • Çörek otu yağı kaş çıkarır mı?
  • Çörek otu yağı ciltte tüylenme yapar mı

Akdeniz başta olmak üzere, Asya ve Orta Doğu bölgesine has bir bitki olarak bilinen çörek otunun yaygın olarak hem yağ formu hem de baharat formu kullanılır. Baharat formu özellikle yemeklerde ya da salatalarda tercih edilir. Yağ formunun ise alternatif tıp alanında kullanımı fazladır. Bu tür bitkisel yağları kullanırken aşırıya kaçmamakta fayda vardır. Bu yüzden özellikle sağlık niyetiyle kullanmadan önce uzman bir hekim görüşü alınması son derece önemlidir.

Çörek otu yağının cilde faydaları nelerdir?

Çörek otu yağının hem sağlık hem de cilt üzerinde çok sayıda faydası mevcuttur. Eski zamanlardan beri sağlık amaçlı kullanılan yağlar arasında bulunur. Bu yağın etkili olmasının nedenlerinden biri bünyesinde barındırdığı çeşitli maddelerden kaynaklıdır. Bünyesinde antibakteriyel, anti kanserojen ve antienflamatuar etkileriyle öne çıkan timokinon ismiyle bilinen bir madde barındırır. Ayrıca bu yağ antioksidan açısından da çok zengindir. Çörek otu yağının kullanım alanı epey geniştir. Özellikle cilt bakımında kadınlar tarafından sıklıkla tercih edilir. Yüze uygulandığında içerdiği vitamin ve minerallerden dolayı çok sayıda yarar sağlar. Genel olarak çörek otu yağının yüze faydaları ise şu şekildedir:

  • Cildin kaybettiği nemi geri kazanmasını sağlar. Cildi hem yumuşak yapar hem de yoğun nemlendirir.
  • Tıkanmış gözeneklerin açılmasında büyük bir rol oynar.
  • Akne, sivilce ve cilt lekelerinin oluşumunu engeller.
  • Güneşte çok fazla kalmak cildin yıpranmasına neden olur. Güneş ışığı cilt kanserinin en önemli sebepleri arasında yer alır. Bu hastalık riskine karşı koruyucu bir özelliği vardır.
  • Cilt üzerinde meydana gelen koyu lekelerin giderilmesinde etkilidir.
  • Cilt hastalıkları arasında en sık görülen hastalıklardan biri egzamadır. Kaşıntılı bir rahatsız olan egzama yüz bölgesinde çok sık görülür. Bu hastalığın giderilmesinde çörek otu yağının çok etkili olduğu söylenir.
  • Yüz bölgesinde çıkan yaraların hızla iyileşmesini sağlar.
  • Kırışıkları azaltmada çok etkilidir. Yaşlanma karşıtı bir özelliğe sahiptir.

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Çörek otu yağı cilt için nasıl kullanılır?

Çörek otu yağı birçok farklı alanda kullanılan bitkisel bir yağ olarak tanımlanır. Kullanım alanları içerisinde cilt sağlığı da bulunur. Çörek otu yağının içerisinde cilt üzerinde olumlu etkileri olan birçok farklı madde mevcuttur. Bu maddeler cildin çok sağlıklı olmasında önemli bir rol oynar. Çörek otu yağının cilt için kullanımı ise şu şekildedir:

  • Çörek otu yağını cilde uygulamadan önce ilk olarak cildin derinlemesine uygun ürünlerle temizlenmesi gerekir.
  • Cilt temizlendikten sonra bu yağı ister direkt olarak ister başka bir yağ ile karıştırarak yüze uygulamak mümkündür.
  • Çörek otu yağını yüze uyguladıktan sonra güneşe çıkılmaması çok önemlidir.

Çörek otu yağı cilde kaç günde bir sürülür?

Çörek otu yağı bitkisel bir yağ olarak karşımıza çıkar. Bu yağ gerek sağlık amaçlı gerekse cilt bakımı amaçlı kullanılır. Bu yağı cilt bakımı için kullanırken aşırıya kaçılmamasında fayda vardır. Gereğinden fazla çörek otu kullanımı istenmeyen yan etkilerin görülmesine sebep olabilir. Cilt yüzeyinde alerjik reaksiyon gösterme riskine karşı kullanmadan önce uzman bir doktor onayı alınması önemlidir. Bu yağın çoğunlukla günde bir defa uygulanması tavsiye edilir.

Çörek otu yağı kaş çıkarır mı?

Çörek otu yağı faydaları saymakla bitmeyen bitkisel bir yağ türüdür. Bu yağın tek başına kaş çıkarma özelliği yoktur. Ancak Hint yağı ile karıştırılıp uygulandığında kaş köklerinin zayıflamasını engeller. Hint yağı kaşların daha gür görünmesini sağlayan yağ türlerinden biridir. Zayıf olan kaş diplerinin güçlenmesinde çok etkili olmakla birlikte çörek otuyla birlikte karıştırılıp uygulandığında kaşlara canlılık verir.

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Çörek otu yağı ciltte tüylenme yapar mı

Çörek otu yağının cilt üzerinde çok fazla faydası vardır. Cildi olumsuz dış etkenlere karşı koruyucu özelliğe sahiptir. Cilt bakımında sıklıkla kullanılan bu yağın doğru miktarda kullanılması gerekir. Fazla miktarda kullanıldığında cildi olumsuz etkileyebilir. Gün içerisinde bir kereden fazla kullanılmadığı takdirde tüylenme gibi bir sorun ortaya çıkmaz. Çörek otu yağının düzenli ve doğru oranda kullanılması cilt için büyük fayda sağlar.

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