Azgın teke otu faydaları: Azgın teke otu nedir, ne işe yarar?

Azgın teke otu dünya genelinde pek çok noktada kolay bir şekilde yetişen bitki türlerinden biridir. Sağlık yönünden birçok yararı olduğu için alternatif tıp alanında da yaygın olarak kullanılan bir bitkidir. Taç yapraklı çiçekleri ile öne çıkan bu bitki, en kötü hava şartlarında dahi yetişme özelliğine sahiptir. Bir diğer ismi keşişkülahı olan bu bitkiyi özellikle sağlık için kullanmadan önce uzman bir hekim onayının alınması büyük önem taşır.

Azgın teke otunun insan sağlığı yönünden çok sayıda yararı bulunur. Bu otun en dikkat çeken özelliklerinden biri ters şemsiye görüntüsüne sahip olmasıdır. Ayrıca birbirinden farklı renkleriyle ön plana çıkan bir bitki çeşididir. Kapalı tohumlu bitkiler arasında bulunan bu ot, aynı zamanda endemik bitki çeşitleri arasında yer alır. Pek çok ilacın üretiminde bu ot da yaygın olarak kullanılır. Sayısız faydalarından dolayı azgın teke otu ne işe yarar konusu gündeme gelir. Azgın teke otu birçok hastalığa yakalanma riskini en aza indirme özelliği ile bilinir. Hastalıklara karşı koruyucu bir niteliği olan bu bitkiyi kullanmadan önce uzman bir doktora danışılması büyük önem arz eder.

Azgın teke otu nerede yetişir?

Azgın teke otu dünyanın birçok noktasında yetişen ve önemli özellikleri ile öne çıkan bitki türlerinden biridir. Güney Çin başta olmak üzere, Avrupa ve Asya gibi bölgelerde de bu bitkiye çok sık rastlanılır. Ülkemizde de Belgrad Ormanı gibi belirli noktalarda yetiştiriliciliği yapılır. Özellikle Türkiye’nin Doğu Karadeniz'de bulunan Artvin ilinin Borçka ilçesinde yaygın olarak yetiştirilen bir bitki türüdür. Altmıştan fazla çeşidi bulunan bu bitkinin en belirgin özelliklerinden biri kötü hava şartlarını karşı son derece güçlü ve dayanıklı olmasıdır. Bu yüzden iklim özellikleri dikkate alınmadan her zorlu koşulda dahi yetiştirilebilme özelliğine sahiptir.

Azgın teke otu faydaları nelerdir?

Bitkilerin insan sağlığı açısından pek çok faydası vardır. Bu bitkiler arasında yararları ile öne çıkan bitkilerden biri azgın teke otudur. Gerek renkleri gerekse farklı görüntüsü ile dikkat çeken bu otun doğru bir şekilde kullanılması son derece önemlidir. Tüm bitki türlerinde olduğu gibi bu otunda gereğinden fazla tüketilmesi bazı sağlık sorunlarına yol açabilir. Bu yüzden bu tür otları kullanmadan önce uzman bir hekim görüşü alınması önerilir. Genel olarak azgın teke otu faydaları ise şu şekildedir:

Azgın teke otunun en bilinen özelliklerinden biri afrodizyak etkiye sahip olmasıdır. Bundan kaynaklı cinsellikle alakalı problemlerin giderilmesinde çok etkilidir.

Bu bitkinin erkekler üzerinde de olumlu etkileri vardır. Cinsellikle ilgili olan iktidarsızlık ve isteksizlik sorunlarının giderilmesinde etkili olduğu söylenir.

Menopoz döneminde yaşanan sıkıntıları en aza indirir.

Kemik sağlığını korur ve kemik kaybının yaşanmasına engel olur.

Eklem ağrılarına iyi gelir ve eklemlerin zayıflamasını önler.

Bağışıklık sistemini güçlendirmede olumlu etkileri mevcuttur.

Hastalıklara karşı vücudu kuvvetlendirir. Özellikle kalp ve damar ile ilgili rahatsızlıklara yakalanma riskini en aza indirir.

AIDS gibi son derece bulaşıcı olan hastalığa karşı önemli bir koruma sağlar.

Tansiyon değerlerini düzenler. Yüksek tansiyonu etkili bir şekilde düşürür.

Odaklanma ve hafıza gibi sorunların giderilmesinde çok etkilidir.

Depresyon, stres, sinir gibi durumlar üzerinde olumlu etkileri vardır.

Gerginliğin giderilmesine yardımcı olur.

Saç dökülmesi problemine karşı etkilidir.

Uykusuzluk sorununu ortadan kaldırmada önemli bir rol oynar.

Azgın teke otu nasıl kullanılır?

Azgın teke otunun hem saç hem de cilt üzerinde de olumlu yararları vardır. Cildin daha canlı ve parlak görünmesinde etkilidir. Kan akışını düzenleyici etkisi olan bu ot, çoğunlukla çay formunda kullanılır. Çay formunda kullanımında kurutulmuş azgın teke yaprakları tercih edilir. Bu yapraklar yaklaşık bir su bardağı kadar suyun içine ilave edilerek ocakta bir süre kaynatılır. Ardından süzülerek düzenli olarak içilir. Ancak bu tür otların gelişi güzel kullanılması tavsiye edilmez. Aşırı kullanıldığında ishal veya kusma gibi sorunlar ortaya çıkabilir. Bu yüzden tüketmeden önce uzman bir hekim onayı alınması önerilir.

