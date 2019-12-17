Acı gerçek! Endometriozis ağrısı görünür olsaydı nasıl olurdu?

Her on kadından birini etkileyen endometriozis, rahim iç dokusunun normal yeri dışında, farklı organlarda yerleşmesi ile ortaya çıkıyor. İyi huylu fakat ağrılı bir hastalık olarak tanımlanıyor. Nedenleri tam olarak bilinmemesine rağmen östrojen hormonuna bağlı bir sorun olduğu için üreme çağındaki kadınlarda daha sık görülüyor. Ancak bu problem her ne kadar iyi huylu olsa da kadınların yaşam kalitesini oldukça düşürüyor.

Şiddetli karın ve kasık ağrıları, adetlerde şiddetli sancı, bu nedenlerle işe gidememe, konsantrasyon bozuklukları, depresyon, yorgunluk, uykusuzluk, yoğun ağrı kesici kullanımı, ilişki esnasında ağrı nedeniyle cinsel yaşantıda ortaya çıkan problemler hasta için sıkıntı yaratan sorunlar arasında yer alıyor. Endometriozis'den, rakamlara göre, İngiltere'de 1.5 milyon ve ABD'de 16.5 milyon olmak üzere dünya genelinde 175 milyon kadın acı çekiyor.

34 yaşındaki makyaj sanatçısı Andrea Baines da, endometriozis ağrısını göstermek istedi.

İngiltere Warrington'da yaşayan Baines, 'yaşadığım durumun acısını bu şekilde makyaj yaparak göstermek istedim. Keskin bir bıçak ya da iğne ile iç organlarımın sıyrıldığını hissediyorum. Birçok kadın da bu durumdan muzdarip. İnsanlar bu hastalığı regl dönemiyle karıştırıyor. Vücudumda yaralar, morfinin bıraktığı etkiler regl dönemiyle kıyaslanamaz. Sanki bir şey beni içeriden canlı canlı yiyordu.