Acı ve çoşku bir arada! İşte doğum anının benzersiz dakikaları

2014'ten bu yana, fotoğrafçılar Monet Nicole ve Jennifer Mason tarafından kurulan uluslararası doğum fotoğrafçısı topluluğu olan Beup Her, en iyi doğum fotoğraflarının kazananlarını açıkladı.

Doğum fotoğrafı yarışmasının kazananları bin 200 fotoğrafın arasından belli oldu. Yarışma, dünyanın dört bir yanından gelen doğum ve doğum sonrası fotoğrafçılığının en iyisini gösteriyor. Beş kategoride birinci, ikinci ve üçüncülük ödülü almak üzere değerlendirilen 2018 yılına ait fotoğraflar, hastane, hastane dışı, siyah ve beyaz, renkli ve doğum sonrası anları içeriyor. Monet ve Nicole bu sayede, doğum fotoğrafçılığının daha ulaşılabilir olmasını, doğumun fiziksel ve duygusal gerçeklerini göstermeyi umuyor.