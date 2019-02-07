Acı ve çoşku bir arada! İşte doğum anının benzersiz dakikaları

2014'ten bu yana, fotoğrafçılar Monet Nicole ve Jennifer Mason tarafından kurulan uluslararası doğum fotoğrafçısı topluluğu olan Beup Her, en iyi doğum fotoğraflarının kazananlarını açıkladı.
Doğum fotoğrafı yarışmasının kazananları bin 200 fotoğrafın arasından belli oldu. Yarışma, dünyanın dört bir yanından gelen doğum ve doğum sonrası fotoğrafçılığının en iyisini gösteriyor. Beş kategoride birinci, ikinci ve üçüncülük ödülü almak üzere değerlendirilen 2018 yılına ait fotoğraflar, hastane, hastane dışı, siyah ve beyaz, renkli ve doğum sonrası anları içeriyor. Monet ve Nicole bu sayede, doğum fotoğrafçılığının daha ulaşılabilir olmasını, doğumun fiziksel ve duygusal gerçeklerini göstermeyi umuyor.
2019'un en iyi doğum fotoğrafları
Doğumdan sonra bebeğini kucaklayan yorgun bir annenin bu karesi en çok oy olarak genel kazanan oldu. Fotoğraf sahibi: Sadie Krumstest
Unutulmaz an! Üçüncü sırada yer alan bu görüntünün arkasında Toni Nichole var.
Linnea Gelger tarafından çekilen bu kare yüreklendirici bir an olarak tanımlandı.
Doğum sırasında karısını rahatlatan bir eş renkli renkli fotoğrafta ilk sırada yer aldı.
Yeni doğmuş bebeğinin fotoğrafına bakan bir anne. Zaman durmuş gibi görünüyor. Fotoğraf: Cat Fancote
Doğum sonrası kategorisinin birincisi bu kare oldu. Doğumdan sonra yorgun olan annesinin su içmesini sağlıyor. Fotoğraf: Jessica Mielke.
Hastane kategorisinde ikinci olan kare, anne ile görüşme olarak tanımlandı.
Annenin bebeğini gördüğü bu an acıyı ve coşkuyu içeriyor.
Göbek kordonu kesilmeden önce doğum havuzunda oturan bir anne ve bebek. Renkli kategoride 2. sırayı oldu.
Sashi Hesson'ın iki çocuğunu kucaklayan bu yürekli karesi siyah ve beyaz kategorisinde ikinci oldu.
Solunum tüpüne bağlı bebeğini tutan ve ağlayan bir anne. Doğum sonrası bölümde ikinci bir yer aldı.
Sıcak kucaklama. Doğum sonrası ailenin birbirini kucaklaması hastane dışı kategorisinde üçüncü sırada yer aldı.
Sevgi dolu dokunuş: Bree Downes, yatakta yatarken, yeni doğmuş bebeği kucaklayan bir annenin bu görüntüsüyle hastane kategorisinde üçüncü oldu.
Dört büyük erkek kardeş, yeni kardeşlerine bakıyor. Hanna Hill'e ait bu kare doğum sonrası üçüncülüğü aldı.
Suda doğum yaptıktan sonra bebeğini emziren annenin bu karesi renkli kategoride üçüncü oldu.
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