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Açık tenliyseniz bu renklerden uzak durun! Siyah, turuncu...

Göksi Beköz Göksi Beköz
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Makyajla olduğunuzdan çok daha farklı ve güzel görünmeniz mümkün. Zaten makyajın bu büyülü etkisi sebebiyle her sabah birçok kadın güne makyaj yaparak başlıyor. Fakat bu süreçte biraz dikkatli olmak gerekiyor. Çünkü cilt tonuna uygun olmayan ürünler ve makyaj uygulamaları daha güzel görünmeye çalışırken sizi bambaşka bir yüzle karşı karşıya bırakabiliyor.

Açık tenliyseniz bu renklerden uzak durun! Siyah, turuncu...

Makyaj uçsuz bucaksız bir dünya. Bunu özellikle son dönemlerde trend olan akımlara baktığımızda daha rahat görebiliyoruz. Doğru ürünleri doğru adımlarla uyguladığımızda tende estetik yaptırmış etkisi yakalayabiliyoruz. Ama bunun tam tersi de geçerli. Yani yanlış uygulamalar da bizleri olduğumuzdan çok daha kötü gösterebiliyor. Özellikle yapılan hataları çok belli eden açık tenli kişilerde bu yanlışlar can sıkıcı olabiliyor. Peki, açık tenli kadınlar makyaj yaparken en çok hangi hatalara düşüyor?

BRONZ GÖRÜNMEYE ÇALIŞIYORSUNUZ

Birçok kadın bronz ten görünümünü sever. Bu nedenle genelde makyajını ten rengiyle uyumlu bir bronzer ile bitirir. Ama bu, buğday tenli olarak tanımlayabileceğimiz kişiler için uygun. Çok açık veya soluk tenli kadınların yoğun bronzer kullanımından kaçınması gerekiyor. Aksi halde özellikle yüz ve boyun geçişi gibi bölgelerde kötü bir görüntü oluşabiliyor.

KAPATICI VE FONDÖTEN TONUNU DOĞRU SEÇMİYORSUNUZ

Açık tenlerde oluşan sivilce ve kızarıklıklar kendini hemen belli eder. Bu nedenle açık tenli kadınların mutlaka kapatıcı kullanmaları gerekir. Üzerine de doğru tonlarda fondöten uygulayarak etkili bir sonuç elde edebilirsiniz. Yalnız kapatıcı ve fondötende sarı alt tonlu ürünlere yönelmelisiniz. Açık tenli kadınların en sık yaptığı hata, kapatıcılığı sağlamak için koyu tonlu ürünler tercih etmektir. Oysaki bu renkler ciltle bütünleşemediği için çok yapay durur.

TOPRAK TONLARINI YETERİ KADAR KULLANMIYORSUNUZ

Cilt tonu açık olan kadınların doğal duruşlu makyaj stillerini tercih etmesi gerekir. Bunun için de özellikle göz makyajında toprak tonlarını kullanmanız gerekiyor. Aynı durum allık için de geçerli. Eğer her an kusursuz görünmek istiyorsanız, kahverengi ve toprak tonlarının ön planda olduğu far ve allık paletlerine yönelin. Pembe alt tonlu ürünler de cildinizde çok doğal durur. Fakat turuncu ve kırmızı tabanlı allık ve farlardan, çok simli ve parlak ürünlerden kaçının.

SİMSİYAH RİMEL KULLANIYORSUNUZ

Beyaz tenli kadınların en sık yaptığı hatalardan bir diğeri de, gözleri ortaya çıkarmaya çalışırken kapkara bir görünüme sebep veren siyah rimel kullanmak. Elbette sarıya dönük kirpiklerinizi renklendirerek ön plana çıkarabilirsiniz. Ama bu aşamada kahverengi rimel tercih etmelisiniz.

ORTA TONLARDA RUJLAR TERCİH EDİYORSUNUZ

Beyaz tenli kadınlar ruj seçimi yaparken iki uçtan birine yönelmelidir. Yani ya nude tonlardaki rujları tercih edin, ki bu renkler size çok yakışır. Ya da mat kırmızı ve bordo gibi renklerle cildinizle kontrast yaratın.


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