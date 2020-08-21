Açık tenliyseniz bu renklerden uzak durun! Siyah, turuncu...

Makyaj uçsuz bucaksız bir dünya. Bunu özellikle son dönemlerde trend olan akımlara baktığımızda daha rahat görebiliyoruz. Doğru ürünleri doğru adımlarla uyguladığımızda tende estetik yaptırmış etkisi yakalayabiliyoruz. Ama bunun tam tersi de geçerli. Yani yanlış uygulamalar da bizleri olduğumuzdan çok daha kötü gösterebiliyor. Özellikle yapılan hataları çok belli eden açık tenli kişilerde bu yanlışlar can sıkıcı olabiliyor. Peki, açık tenli kadınlar makyaj yaparken en çok hangi hatalara düşüyor?

BRONZ GÖRÜNMEYE ÇALIŞIYORSUNUZ

Birçok kadın bronz ten görünümünü sever. Bu nedenle genelde makyajını ten rengiyle uyumlu bir bronzer ile bitirir. Ama bu, buğday tenli olarak tanımlayabileceğimiz kişiler için uygun. Çok açık veya soluk tenli kadınların yoğun bronzer kullanımından kaçınması gerekiyor. Aksi halde özellikle yüz ve boyun geçişi gibi bölgelerde kötü bir görüntü oluşabiliyor.

KAPATICI VE FONDÖTEN TONUNU DOĞRU SEÇMİYORSUNUZ

Açık tenlerde oluşan sivilce ve kızarıklıklar kendini hemen belli eder. Bu nedenle açık tenli kadınların mutlaka kapatıcı kullanmaları gerekir. Üzerine de doğru tonlarda fondöten uygulayarak etkili bir sonuç elde edebilirsiniz. Yalnız kapatıcı ve fondötende sarı alt tonlu ürünlere yönelmelisiniz. Açık tenli kadınların en sık yaptığı hata, kapatıcılığı sağlamak için koyu tonlu ürünler tercih etmektir. Oysaki bu renkler ciltle bütünleşemediği için çok yapay durur.