Açıklamaları gündem oldu! Şarkıcı Göksel köye mi yerleşiyor?

Uzaktan, Bi seni Konuşurum, Karar Verdim gibi birçok sevilen şarkıya imza atan Göksel sosyal medya hesabını da oldukça sık kullanıyor.

Şarkıcı, pandemi dönemini Fethiye’de aldığı köy evinde geçirmişti. Şarkıcı geçtiğimiz günlerde Nişantaşı'nda görüntülendi.

"CAZİP DEĞİL O HAYAT"

Snobmagazin'in haberine göre, pandemi dönemini Fethiye’de aldığı köy evinde geçiren Göksel, 'Yeniden köye yerleşmeyi düşünüyor musunuz?'sorusuna şöyle yanıt verdi:

“Özlüyorum bazen ama ben aslında şehir insanıyım, bu tempoya da ihtiyacım var. Daha ilerleyen yıllarda şu an pek cazip değil o hayat..."

Göksel, "Pandemiden sonra toparlanmaya çalışıyor müzik sektörü... Her sektörde olduğu gibi bizim sektörde etkileniyor. Ben çok sevdiğim için geri kalan kısmı ile çok ilgilenmemeye bakıyorum yoksa hepimiz üzülürüz. Yaşarken mutlu olmak lazım, ben işimi yaparken mutluyum” dedi.





