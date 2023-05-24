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  4. Açıklamaya saatler kala kulislere sızdı! 'Ümit Özdağ ve Kılıçdaroğlu anlaştılar' iddiasında çok konuşulacak '7 madde' detayı: Seçilecek 2 kişi...

Açıklamaya saatler kala kulislere sızdı! 'Ümit Özdağ ve Kılıçdaroğlu anlaştılar' iddiasında çok konuşulacak '7 madde' detayı: Seçilecek 2 kişi...

24.05.2023 08:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 2. turunda Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyecek mi? Merak edilen sorunun yanıtı için tüm gözler bugün iki liderin düzenleyeceği ortak basın toplantısına çevrildi. Seçime 4 gün kala yapılacak açıklamaya saatler kala ise kulislerde Özdağ ve Kılıçdaroğlu'nun anlaştığı konuşuluyor. Özdağ'ın Kılıçdaroğlu'na mutabakat metni sunmasının ardından, iki ismin anlaştığı öne sürülen maddeler dikkat çekti.

Açıklamaya saatler kala kulislere sızdı! 'Ümit Özdağ ve Kılıçdaroğlu anlaştılar' iddiasında çok konuşulacak '7 madde' detayı: Seçilecek 2 kişi...

Dağılan ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı gösterdiği Sinan Oğan'ın 2. tur Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek kararının ardından, ittifak liderlerinden Ümit Özdağ, Oğan ile desteklenecek aday konusunda farklı düşündüğünü dile getirmişti. Geçtiğimiz günlerde CHP lideri Kılıçdaroğlu ile bir araya gelen Özdağ, Kılıçdaroğlu'na mutabakat metni sunup Millet İttifakı'nın olumlu yanıtın beklediğini ifade etmişti. İddiaya göre iki isim metin üzerinde anlaşma sağladı.

'7 MADDE' DETAYI

Dün akşam yeniden bir araya gelen isimler Özdağ'ın sunduğu mutbakat metnini masaya yatırırken gazeteci İsmail Saymaz Sözcü TV'de iki ismin 7 madde üzerinde anlaştığını öne sürdü.

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ZAFER PARTİSİ'NDEN 2 KİŞİ...

Öte yandan Saymaz'ın iddiasına göre Ümit Özdağ'ın Zafer Partisi'nden 2 kişi göç ve güvenlik politikaları konusunda etkin rol oynayacak.

İŞTE MERAK EDİLEN O METİN

Mutabakat metninde yer alan maddeler ise şöyle:

  1. Anayasanın ilk 4 maddesi değişmeyecek

  2. Anayasanın 66. maddesi aynen korunacak

  3. 1924 Anayasasına bağlı kalınacak

  4. Sığınmacılar 1 yıl içerisinde gönderilecek

  5. Terörle etkin mücadele yapılacak

  6. Yolsuzlukla etkin mücadele yapılacak

  7. Kamudaki atamalarda liyakat esasına göre hareket edilecek

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