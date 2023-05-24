Açıklamaya saatler kala kulislere sızdı! 'Ümit Özdağ ve Kılıçdaroğlu anlaştılar' iddiasında çok konuşulacak '7 madde' detayı: Seçilecek 2 kişi...

Dağılan ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı gösterdiği Sinan Oğan'ın 2. tur Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek kararının ardından, ittifak liderlerinden Ümit Özdağ, Oğan ile desteklenecek aday konusunda farklı düşündüğünü dile getirmişti. Geçtiğimiz günlerde CHP lideri Kılıçdaroğlu ile bir araya gelen Özdağ, Kılıçdaroğlu'na mutabakat metni sunup Millet İttifakı'nın olumlu yanıtın beklediğini ifade etmişti. İddiaya göre iki isim metin üzerinde anlaşma sağladı.

'7 MADDE' DETAYI

Dün akşam yeniden bir araya gelen isimler Özdağ'ın sunduğu mutbakat metnini masaya yatırırken gazeteci İsmail Saymaz Sözcü TV'de iki ismin 7 madde üzerinde anlaştığını öne sürdü.

ZAFER PARTİSİ'NDEN 2 KİŞİ...

Öte yandan Saymaz'ın iddiasına göre Ümit Özdağ'ın Zafer Partisi'nden 2 kişi göç ve güvenlik politikaları konusunda etkin rol oynayacak.

İŞTE MERAK EDİLEN O METİN

Mutabakat metninde yer alan maddeler ise şöyle: