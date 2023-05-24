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Babala TV’de Kılıçdaroğlu’na soru sordu! Tehdit mesajları aldığını iddia etti: ‘Senin kafana sıkacağız…’

24.05.2023 07:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oğuzhan Uğur’un sunduğu ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun katıldığı Babala TV’de yayınlanan Mevzular Açık Mikrofon’un son bölümü yine gündem yarattı. Programda Kılıçdaroğlu’na soru soran Umut Nimet Ataş isimli bir genç ise sorduğu sorunun ardından PKK terör örgütü yandaşlarından tehdit mesajları aldığını iddia ederek sosyal medya hesabından dikkat çeken paylaşımlarda bulundu.

Babala TV’de Kılıçdaroğlu’na soru sordu! Tehdit mesajları aldığını iddia etti: ‘Senin kafana sıkacağız…’

Oğuzhan Uğur’un sunduğu Mevzular Açık Mikrofon’da CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun konuk olduğu 15.bölüm konuşulmaya devam ediyor. Programın tanıtım bölümünün yayınlanması ile birlikte sorulan sorular da sosyal medyada gündem yarattı.

“Diyarbakırlı bir Kürt genci” olduğunu belirterek Kılıçdaroğlu hakkında eleştirilerde bulunduktan sonra sorusunu soran Umut Nimet Ataş programın tanıtım bölümünün yayınlanmasının ardından sosyal medya hesabından açıklama yaparak tehditler aldığını duyurdu.

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Ataş sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda aldığı “Yakın zamanda kafana sıkacağız” yazan tehdit mesajını paylaşarak “Az önce aldığım mesaj Allah’a and olsun ! Boyun eğmeyeceğim ! Pkk terör örgütüdür ! Bu devlet benim bu bayrak benimdir ! Ben Türkiye cumhuriyeti devletinin evladıyım ! Şerefsizlere sesleniyorum bayrak inmez ezan dinmez şehitler ölmez vatan bölünmez!” ifadelerini kullandı.

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İŞTE UMUT NİMET ATAŞ’IN SORDUĞU O SORU

Umut Nimet Ataş, programda uzunca bir yorum yaparak Kılıçdaroğlu’na şu soruyu yöneltmişti:

Diyarbakır’dan geliyorum. İsmim Umut Nimet Ataş. Togg ile alakalı olumsuz bir söylemim yok dediniz. 29 Aralık 2019’da Ordu muhtarlar toplantısında çok sert, gülerek, dalga geçerek eleştiriyorsunuz. Videosu youtube’da var açabilirim. İkincisi ise konuşmanız sırasında sayın genel başkan ‘uçak inmeyecek’ dediniz Zafer Havalimanı’na, en son Sabiha Gökçen Havalimanı ve İstanbul Havalimanı için bu söylemleri kullanmıştınız. Şunu hatırlatırım İstanbul Havalimanı şu an kendi açısından bir numara dünyada en önemli havalimanlarından biri.

Salondaki genç arkadaşlarıma Yasin Börü’nün ve çocukluk arkadaşımın İstanbul Beşiktaş’taki saldırıda şehit olan polis memuru Murat Yılmaz’ın annesinin ve babasının selamlarını getirdim. Şunu söyleyeceğim ben hayatımda AK Parti teşkilatlarından içeriye girmemiştim bu seçim maratonu başlayana kadar Diyarbakırlıyım. Kürt genciyim, bununla da şeref duyuyorum oradaki huzurun, istikrarın, güven ortamının zedeleneceği korkusu ile AK Parti’ye dört elle sarıldım. 14 Mayıs seçimlerinde de Cumhurbaşkanına oy verdim nedeni şu Diyarbakır siyasetiniz sırasında Kürt halkı adına teröre başkaldıran Diyarbakır annelerini ziyaret etmeden gidip de otelde danışmanlarınızın sizi yanıltmasına kurban gitmeniz beni üzdü.

Şöyle sorumu da soracağım Atatürk Havalimanı ile ilgili bir ABD’li şirkete vereceğinizi vadettiniz benim gibi basit bir araştırmacı bile bölgeden bu tarafa gelmeyen bir genç bile araştırdığı zaman bu şirketin CIA ile bağlantısı ortada. Çok teşekkür ediyorum nezaketiniz ve dinlediğiniz için.


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pkk Diyarbakır Kemal Kılıçdaroğlu Oğuzhan Uğur

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