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İkinci tur seçim sonuçları için oran verdi! Hakan Bayrakçı 'Bu iş bitmiş' diyerek açıkladı: Özdağ, Kılıçdaroğlu'na destek verdiği an...

24.05.2023 06:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

14 Mayıs'ta yapılan seçim sonuçlarını doğru tahmin eden Sonar Araştırma sahibi Hakan Bayrakçı'dan, ikinci tur için dikkat çeken açıklamalar geldi. Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'ın Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklediğini açıkladığı anda durumun daha da netleşeceğini belirten Bayrakçı, seçim sonuçları için oran verdi. "Bana göre bu iş bitmiş" diye konuşan Bayrakçı, yapılan birçok ankette aynı sonuçların çıktığını iddia etti.

İkinci tur seçim sonuçları için oran verdi! Hakan Bayrakçı 'Bu iş bitmiş' diyerek açıkladı: Özdağ, Kılıçdaroğlu'na destek verdiği an...

Türkiye, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu için 28 Mayıs'ta yeniden sandık başına gidecek. Seçimlere 4 gün kala Ankara'da görüşme trafiği adeta baş döndürürken, gözler bugün saat 11.00'de yapılacak açıklamaya çevrildi. İlk turda yüzde 5,17 oy alan Ata İttifakı adayı Sinan Oğan, ikinci turda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğini açıklarken; Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'ın Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklemesi bekleniyor. Özdağ'ın Kılıçdaroğlu ile mutabakat metni üzerinde çalıştıkları açıklanırken, iki liderin bugün ortak basın açıklaması yapacağı duyuruldu.

Herkes Özdağ'ın ikinci turda nasıl tutum sergileyeceğini merak ederken; konuyla ilgili Sonar Araştırma'nın sahibi Hakan Bayrakçı'dan dikkat çeken açıklamalar geldi.

28 MAYIS SEÇİM SONUÇLARI İÇİN ORAN VERDİ

İlk tur için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranının yüzde 48.8; Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranının yüzde 44.1 ve Sinan Oğan'ın oy oranını yüzde 3.5 olarak açıklayarak dikkatleri üzerine çeken Bayrakçı, CNN Türk'ye yaptığı açıklamada; 28 Mayıs için oran verdi.

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Bayrakçı'nın açıklamaları şöyle;

"Anladığımız kadarıyla Zafer Partisi, Kılıçdaroğlu'na destek verecek. Şu an görünen iki lider yüzde 90 basın toplantısı yapacaksa bu sadece malumun ilanı olur.

"KILIÇDAROĞLU'NA DESTEK VERDİĞİ ANDA..."

Özdağ, Kılıçdaroğlu'na destek verdiği anda milliyetçi seçmene verdiği 'ben 3. bir yolum' imajı ortadan kalkar. Destek verdiği anda oyları süreç içerisinde 2,2 bandında kalmaya devam eder. Yeni bir milliyetçi parti alternatifi olduğunu ortaya koyamaz.

"YÜZDE 53-54'LERLE SEÇİMİ KAZANIR"

Diyelim ki Özdağ, çıkıp Kılıçdaroğlu'na destek verdi. Sinan Oğan'ın 5,17'lik oyu ne olur? Bunu da açıklayayım. Tahminlerimize göre Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 53-54'lerle seçimi kazanır. Şu anda yapılmış bir çok ankette de bu sonuç çıkıyor.

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"BANA GÖRE BU İŞ BİTMİŞ"

14 Mayıs seçimden önceki ve seçimden sonraki araştırmalarda da 5,17'lik oyu orantılı olarak dağılıyor. Bu bir şey değiştirmiyor yani. Bana göre bu iş bitmiş."

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