Acil serviste kalp krizi geçirdi! 14 dakika boyunca 'ölü' olan kadın uyandığında bir kız çocuğu dünyaya getirdi

MYNET|DIŞ HABERLER Natasha Sokunbi, 37 haftalık hamileyken göğüs ağrısı ve nefes alma zorluğu geçerek hastaneye gitti. Hastanenin bekleme odasında kalp krizi geçiren Sokunbi yere yığıldı.

"BEBEĞİMİ VE BENİ KURTARDI"

Kadının hayata döndürülmesi için çalışmalar sürerken doktorlar aynı zamanda doğmamış bebeğini kurtarmak için de çabalıyordu. Natasha hemen ameliyata alındı ve bebeği 4 dakika sonra acil sezaryenle dünyaya getirildi.

Hastane personeli onu suni komaya sokmadan önce onu canlandırmak için yarım saatten fazla zaman harcadı. Daha sonra ertesi gün uyandığında, ölümden dönme deneyimi sırasında doğum yaptığını öğrenince büyük bir şaşkınlık yaşayarak, "Doktorlar Beau'yu doğurduklarında kalbim atmıyordu. Onu çıkardıklarında neredeyse ölmüştüm.Bir sağlık ekibi sezaryenle doğum yaparken diğer ekip bana CPR uyguladı.Gerçekten hastaydım ama doktorlar ve tıbbi ekipler harikaydı. Bana 14 dakikadır klinik olarak ölü olduğumu söylediler. Bebeğimi ve beni kurtardılar" dedi.